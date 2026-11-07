Τον σταμάτησαν για έλεγχο και βρήκαν 2 χιλιάδες πακέτα τσιγάρων και δεκάδες κιλά καπνού (φώτο+βίντεο)

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 5:20 το απόγευμα της Παρασκευής, μέλη της ΔΑΟΕ ανέκοψαν για έλεγχο συγκεκριμένο όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε εντοπίστηκε στο εσωτερικό του οχήματος μεγάλη ποσότητα βιομηχανοποιημένου καπνού και καπνικών προϊόντων, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του για αυτόφωρο αδίκημα.

Ο ύποπτος μεταφέρθηκε μαζί με το όχημα στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωριού Νήσου, όπου κλήθηκαν και μέλη του Τμήματος Τελωνείων για περαιτέρω εξετάσεις.

Συνελήφθη 30χρονος από μέλη της ΔΑΟΕ – ΥΠΕΕ στη Λάρνακα. Σε έλεγχο οχήματος εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 200 κούτες τσιγάρων και 54 κιλά καπνού χωρίς την προβλεπόμενη σήμανση και κωδικούς ιχνηλασιμότητας. Η υπόθεση διερευνάται από το Τμήμα Τελωνείων. https://t.co/oOILql4oxG https://t.co/KdqPQEO9Hd — Αστυνομία Κύπρου (@Cyprus_Police) November 7, 2026

Από την καταμέτρηση διαπιστώθηκε ότι στο όχημα βρίσκονταν:

200 κούτες τσιγάρων, που αντιστοιχούν σε 2.000 πακέτα των 20 τσιγάρων

54 κιλά καπνού για χειροποίητα τσιγάρα, που αντιστοιχούν σε 1.080 πακέτα των 50 γραμμαρίων

Σύμφωνα με τις εξετάσεις, τα προϊόντα δεν έφεραν την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία σήμανση ούτε και τους απαιτούμενους κωδικούς ιχνηλασιμότητας.

Ο 30χρονος τέθηκε υπό κράτηση, ενώ τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Τμήμα Τελωνείων.