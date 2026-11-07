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Αστυνομικό

Τον σταμάτησαν για έλεγχο και βρήκαν 2 χιλιάδες πακέτα τσιγάρων και δεκάδες κιλά καπνού (φώτο+βίντεο)

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Μέλη της ΔΑΟΕ εντόπισαν μεγάλη ποσότητα καπνικών προϊόντων χωρίς τη νόμιμη σήμανση και τους απαιτούμενους κωδικούς ιχνηλασιμότητας σε όχημα που οδηγούσε 30χρονος.

Στη σύλληψη 30χρονου προχώρησαν μέλη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ – ΥΠΕΕ), μετά τον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας λαθραίων καπνικών προϊόντων σε όχημα που οδηγούσε στην επαρχία Λάρνακας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 5:20 το απόγευμα της Παρασκευής, μέλη της ΔΑΟΕ ανέκοψαν για έλεγχο συγκεκριμένο όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε εντοπίστηκε στο εσωτερικό του οχήματος μεγάλη ποσότητα βιομηχανοποιημένου καπνού και καπνικών προϊόντων, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του για αυτόφωρο αδίκημα.

Ο ύποπτος μεταφέρθηκε μαζί με το όχημα στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωριού Νήσου, όπου κλήθηκαν και μέλη του Τμήματος Τελωνείων για περαιτέρω εξετάσεις.

Από την καταμέτρηση διαπιστώθηκε ότι στο όχημα βρίσκονταν:

200 κούτες τσιγάρων, που αντιστοιχούν σε 2.000 πακέτα των 20 τσιγάρων
54 κιλά καπνού για χειροποίητα τσιγάρα, που αντιστοιχούν σε 1.080 πακέτα των 50 γραμμαρίων

Σύμφωνα με τις εξετάσεις, τα προϊόντα δεν έφεραν την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία σήμανση ούτε και τους απαιτούμενους κωδικούς ιχνηλασιμότητας.

Ο 30χρονος τέθηκε υπό κράτηση, ενώ τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Τμήμα Τελωνείων.

#ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ #ΛΑΡΝΑΚΑ #ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ #ΣΥΛΛΗΨΗ #καπνικά

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