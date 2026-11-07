Πόλη Χρυσοχούς: Ολοκληρώθηκε το επιστημονικό συνέδριο για την ΕΟΚΑ με επίκεντρο την ιστορική μνήμη και την προσφορά της περιοχής

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση το συνέδριο, με θέμα «Ιστορική τεκμηρίωση και λογοτεχνική μετουσίωση του Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959 στο διαμέρισμα Πόλεως Χρυσοχούς και στην ευρύτερη επαρχία Πάφου», πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς.

Τη διοργάνωση είχαν ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς και ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Το συνέδριο ήταν αφιερωμένο στη συμπλήρωση 70 χρόνων από τη θυσία του Γεώργιου Στυλιανού και των δύο παλικαριών του, Γεώργιου Αναστασή και Βάσου Παναγή.

Στο επίκεντρο άγνωστες πτυχές του Αγώνα Κατά τη διάρκεια των εργασιών παρουσιάστηκαν επιστημονικές μελέτες και ερευνητικές προσεγγίσεις που ανέδειξαν σημαντικές αλλά και λιγότερο γνωστές πτυχές της ιστορίας του απελευθερωτικού Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. στην περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς και ευρύτερα στην επαρχία Πάφου.

Οι 22 εισηγητές επικεντρώθηκαν, μεταξύ άλλων, στην ιστορική τεκμηρίωση, την αξιοποίηση αρχειακών πηγών και μαρτυριών, τη δράση των αγωνιστών, τη συμβολή των γυναικών, αλλά και στη λογοτεχνική και ποιητική αποτύπωση του Αγώνα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ιστορία των ηρώων και των αγωνιστών της περιοχής, καθώς και στη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την τοπική ιστορική μνήμη.

Μέσα από τις εισηγήσεις και τον διάλογο που αναπτύχθηκε, αναδείχθηκε η ανάγκη για συστηματική καταγραφή, τεκμηρίωση και διάσωση ιστορικών στοιχείων, μαρτυριών και βιωμάτων, ώστε η ιστορική παρακαταθήκη του Αγώνα να παραμείνει ζωντανή και προσβάσιμη στις νεότερες γενιές.

Έμφαση στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης Η διοργάνωση ανέδειξε παράλληλα τη σημαντική συμβολή της Πόλης Χρυσοχούς και της ευρύτερης περιοχής της Πάφου στον εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα της Κύπρου.

Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς ευχαρίστησε τον Όμιλο Λογοτεχνίας και Κριτικής και ιδιαίτερα τον Δρ. Κυριάκο Ιωάννου για τη συνδιοργάνωση, καθώς και όλους τους εισηγητές, την Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή, τους προέδρους των συνεδριών, τους συνεργαζόμενους φορείς, τους εκπαιδευτικούς και μαθητές και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή διεξαγωγή του συνεδρίου.

Όπως αναφέρεται η διοργάνωση είχε ως βασικό στόχο όχι μόνο την επιστημονική προσέγγιση της ιστορίας του Αγώνα, αλλά και τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης και την ανάδειξη της προσφοράς της περιοχής.

Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν την ιστορική έρευνα και τον πολιτισμό, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και στη μεταφορά της γνώσης και της μνήμης στις επόμενες γενιές.