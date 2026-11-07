Στόχος η μείωση κατά 50% των θανάτων και σοβαρών τραυματισμών στους δρόμους έως το 2030

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στη Λεμεσό, η κ. Τσολάκη ανέφερε ότι η εκστρατεία εστιάζει στην προστασία των νέων και των ευάλωτων χρηστών, καθώς και στις τραγικές συνέπειες της απροσεξίας κατά την οδήγηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε για την Κύπρο, την περίοδο 2021-2025 οι μοτοσικλετιστές αποτελούσαν το 38% και οι νέοι το 26% των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε οδικές συγκρούσεις.

«Πίσω από κάθε στατιστική βρίσκεται μια ανθρώπινη ζωή που χάθηκε και μια οικογένεια που βιώνει μια ανεπανόρθωτη απώλεια», ανέφερε.

Με αφορμή και την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων, στις 15 Νοεμβρίου, η Υπουργός είπε ότι η σκέψη στρέφεται σε όσους έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν στους δρόμους, καθώς και στις οικογένειές τους.

Η κ. Τσολάκη αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου για την προστασία των μοτοσικλετιστών, σημειώνοντας ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια εφαρμόζεται σχέδιο επιχορήγησης για την αγορά προστατευτικού εξοπλισμού αερόσακου.

Μίλησε επίσης για τις εγκεκριμένες χορηγίες προς τις Τοπικές Αρχές για τη δημιουργία ζωνών με όριο ταχύτητας 30 χιλιομέτρων την ώρα, ιδίως γύρω από σχολεία και σε κατοικημένες γειτονιές.

Όπως ανέφερε, στις αστικές περιοχές σημειώνεται περίπου το 60% των θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων και το 80% των συγκρούσεων που καταλήγουν σε τραυματισμούς. Η χαμηλότερη ταχύτητα, πρόσθεσε, δίνει στους οδηγούς περισσότερο χρόνο αντίδρασης και περιορίζει τη σοβαρότητα των συνεπειών μιας σύγκρουσης.

Για την απόσπαση προσοχής, η Υπουργός σημείωσε ότι ακόμη και μια ειδοποίηση στο κινητό μπορεί να αποσπάσει τον οδηγό, με ενδεχομένως τραγικές συνέπειες για πεζούς, ποδηλάτες και μοτοσικλετιστές.

Κάλεσε τους οδηγούς να προετοιμάζουν την πλοήγησή τους πριν ξεκινήσουν, να αφήνουν το κινητό στην άκρη κατά την οδήγηση και, αν χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουν, να σταματούν πρώτα σε ασφαλές σημείο.

Αναφερόμενη στο Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030, είπε ότι ο ενδιάμεσος στόχος για μείωση κατά 50% των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών έως το 2030 απαιτεί συνέπεια, συστηματική προσπάθεια και συντονισμένη δράση από όλους.

Πρόσθεσε ότι η πολιτική οδικής ασφάλειας περιλαμβάνει ασφαλέστερες υποδομές, νομοθετικές και θεσμικές παρεμβάσεις, ενημερωτικές εκστρατείες, δράσεις πρόληψης και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και τις Τοπικές Αρχές.

«Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε ένα οδικό περιβάλλον που δεν αφήνει την ανθρώπινη ασφάλεια στην τύχη, αλλά δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε ένα ανθρώπινο λάθος να μην καταλήγει σε τραγωδία», ανέφερε, κάνοντας αναφορά στη φιλοσοφία του Οράματος Μηδέν (Vision Zero), που επιδιώκει τον μηδενισμό των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών από οδικές συγκρούσεις.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε και ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία εφαρμογής του ορίου των 30 χιλιομέτρων την ώρα στους δρόμους της πόλης.

Όπως είπε, ο Δήμος θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό το μέτρο, ώστε ένας γονιός να μπορεί να περπατά με ασφάλεια με το παιδί του, ένας ηλικιωμένος να μη φοβάται να κυκλοφορήσει στην πόλη και ένας ποδηλάτης να κινδυνεύει λιγότερο όταν απολαμβάνει τη βόλτα του.

Η εκστρατεία, που ετοιμάστηκε σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, περιλαμβάνει τηλεοπτικό φιλμ, ραδιοφωνικό σποτ, αφίσες και ψηφιακές καταχωρήσεις. Κεντρικό της μήνυμα είναι: «Το λάθος κάποιου άλλου μπορεί να είναι το τελευταίο σου».

Πηγή: ΚΥΠΕ