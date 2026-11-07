Τέταρτο ετήσιο μνημόσυνο του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β΄: Η μνήμη και η παρακαταθήκη του παραμένουν ζωντανές

Τέσσερα χρόνια μετά την εκδημία του, η προσωπικότητα και η παρακαταθήκη του Χρυσοστόμου Β΄ εξακολουθούν να παραμένουν ζωντανές στη μνήμη της Εκκλησίας της Κύπρου, αλλά και όσων είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν μαζί του και να τον γνωρίσουν από κοντά.

Η ευθύτητα, η προσήνεια, ο δυναμισμός, η αγωνιστικότητα και η βαθιά φιλοπατρία του ήταν στοιχεία που χαρακτήρισαν τη διαδρομή του. Παράλληλα, ξεχώρισε για τη δύναμη με την οποία αντιμετώπιζε τις δοκιμασίες, με αισιοδοξία, πίστη και υπομονή. Η απώλειά του άφησε, όπως επισημάνθηκε, ένα δυσαναπλήρωτο κενό φιλίας, ανιδιοτέλειας και προσφοράς. Άφησε, όμως, πίσω του και έντονες μνήμες στους ανθρώπους που τον έζησαν από κοντά.

Μνήμες στοργής, αυθόρμητης έκφρασης και μιας ανεπιτήδευτης φωνής, με την οποία τοποθετείτο όχι μόνο σε ζητήματα που αφορούσαν την Εκκλησία και την πίστη, αλλά και σε κοινωνικά, πολιτικά, εθνικά και πολιτισμικά θέματα. Ιδιαίτερη θέση στις αναμνήσεις όσων τον γνώρισαν κατέχει και η προσωπική του φροντίδα για τον κάθε άνθρωπο.

Η ανθρώπινη προσέγγιση και το άμεσο ενδιαφέρον του για τα προβλήματα και τις ανάγκες των άλλων αποτέλεσαν βασικά χαρακτηριστικά της παρουσίας του.

Το τέταρτο ετήσιο μνημόσυνο αποτέλεσε, έτσι, όχι μόνο μια εκκλησιαστική πράξη μνήμης, αλλά και μια ευκαιρία αναφοράς στην προσωπικότητα και στο έργο ενός Ιεράρχη που συνδέθηκε με την Εκκλησία της Κύπρου και την κοινωνία με έντονη παρουσία και λόγο.

«Αιωνία η μνήμη του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρού Χρυσοστόμου του Β΄, του αγαπημένου μας πνευματικού πατέρα και αδελφού», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης, Καθηγούμενος της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα στην κατεχόμενη Σαλαμίνα της Κύπρου.