Η απάντηση του ΡΙΚ μετά τα πυρά Στεφάνου: «Καλύψαμε εκδηλώσεις του ΑΚΕΛ, δεν αγνοούμε το κόμμα»

Η απάντηση του κ. Τσώκου έρχεται μετά την έντονη δημόσια τοποθέτηση του κ. Στεφάνου, ο οποίος χαρακτήρισε «απαράδεκτη και κατάπτυστη» τη στάση του ΡΙΚ, εκφράζοντας την ενόχλησή του για την απουσία κάλυψης σημαντικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100χρονα του κόμματος.

Τι απαντά ο Θανάσης Τσώκος

Ο Γενικός Διευθυντής του ΡΙΚ υποστηρίζει ότι από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα το Ίδρυμα έχει καλύψει εκτενώς πολλές εκδηλώσεις του ΑΚΕΛ που πραγματοποιήθηκαν με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυσή του. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, ο κ. Τσώκος αναφέρει ότι στην ενημέρωση που είχε αποσταλεί γινόταν αναφορά σε μουσικοθεατρική παράσταση στην οποία θα μιλούσε ο κ. Στεφάνου, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ότι επρόκειτο για εκδήλωση στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100χρονα του κόμματος.Παράλληλα, σημειώνει ότι στην ίδια ενημέρωση περιλαμβανόταν συνάντηση του Γενικού Γραμματέα με ξένους συνέδρους του ΑΚΕΛ, γεγονός που καλύφθηκε από το ΡΙΚ και προβλήθηκε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων το βράδυ της Πέμπτης.

Αναφερόμενος στο διεθνές συνέδριο του ΑΚΕΛ, ο κ. Τσώκος υποστηρίζει ότι μόλις ο επικεφαλής των ειδήσεων ενημερώθηκε για τη διοργάνωση, ζήτησε να ετοιμαστεί σχετικό ρεπορτάζ, εφόσον υπήρχε διαθέσιμο υλικό. Μάλιστα, όπως επισημαίνει, το σχετικό υλικό είχε ήδη αποσταλεί από το ΑΚΕΛ πριν από τη δημόσια ανάρτηση του κ. Στεφάνου. Ως εκ τούτου, η κάλυψη του συνεδρίου ήταν ήδη προγραμματισμένη.

Προγραμματισμένη ήταν, σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του ΡΙΚ, και η κάλυψη του επαρχιακού συνεδρίου στη Λάρνακα. Ωστόσο, όπως αναφέρει, την τελευταία στιγμή ζητήθηκε από το ΑΚΕΛ να μην μεταβεί συνεργείο του Ιδρύματος για κάλυψη της εκδήλωσης. Καταλήγοντας, ο κ. Τσώκος απορρίπτει κατηγορηματικά ότι το ΡΙΚ αγνοεί το ΑΚΕΛ, επισημαίνοντας ότι το κόμμα έχει σχεδόν καθημερινή παρουσία στα δελτία ειδήσεων, ενώ εκπρόσωποί του συμμετέχουν καθημερινά στις ενημερωτικές και επικαιρικές εκπομπές του Ιδρύματος. Τονίζει, επίσης, ότι το ΡΙΚ δεν επιδιώκει αντιπαράθεση με το ΑΚΕΛ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα και ότι σέβεται και εκτιμά τη διαχρονική στήριξη του κόμματος προς τη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Όπως υπογραμμίζει, στόχος του Ιδρύματος παραμένει να υπηρετεί τον ρόλο του ως η δημόσια ραδιοτηλεόραση του τόπου.