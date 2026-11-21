Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής, ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός και ο επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ στον Δήμο Ιεροκηπίας Γιώργος Λεωνίδα. Αντικείμενο της συζήτησης τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους οι συνταξιούχοι, ιδιαίτερα οι χαμηλοσυνταξιούχοι σε μια περίοδο που η ακρίβεια "θερίζει" και οι κυβερνώντες συνεχίζουν να αδιαφορούν.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν φυσιολογικά η πολυδιαφημισμένη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση η οποία αν εφαρμοστεί με βάση αυτά που προτείνει η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, θα αφήσει χιλιάδες στη φτώχεια ενώ ό,τι κι αν δώσει σήμερα σε ορισμένους συνταξιούχους θα το φορτώσει στις επόμενες γενιές. Συζητήσαμε επίσης για όσα αντιμετωπίζουν που καθημερινά οι πολίτες άνω των 65 ετών στα νοσοκομεία, στις τράπεζες, στις ασφαλιστικές εταιρίες, στις κρατικές υπηρεσίες κ.ο.κ. Έγινε ενημέρωση για όσα ανέδειξε πρόσφατα το ΑΚΕΛ στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής: η περιβόητη Στρατηγική για την Ενεργό Γήρανση που εξήγγειλε πριν δύο χρόνια η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, με χίλιες δυο υποσχέσεις για την τρίτη ηλικία, έμεινε στα χαρτιά.

Ο δε αρμόδιος Φορέας για την Τρίτη Ηλικία συνεδρίασε...δύο φορές τα τελευταία τρία χρόνια. Ως ΑΚΕΛ συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τρίτη Ηλικία και να παλεύουμε για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των συνταξιούχων και δεν πρόκειται να δεχθούμε να ζούμε σε ένα κράτος όπου η κυβέρνηση ενώ βρίσκει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να χαρίζει σε τράπεζες, μεγαλοεπιχειρηματίες και μεγαλοεργοδότες, δεν βρίσκει τα ελάχιστα για να διασφαλίσει αξιοπρεπείς συντάξεις, για να αποκτήσει ο τόπος ποιοτικές στέγες ηλικιωμένων, σύστημα κατ' οίκον φροντίδας, κέντρα για την άνοια και για όσα άλλα χρειάζονται οι άνθρωποι των μεγαλύτερων ηλικιών και οι οικογένειές του, καταλήγει σε σχετική του ανακοίνωση το ΑΚΕΛ Πάφου .