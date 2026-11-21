Πώς φτάσαμε ως εδώ; Η απάντηση δεν βρίσκεται μόνο στην πρόοδο της φαρμακολογίας. Βρίσκεται και στην εξάπλωση της παιδικής παχυσαρκίας, την οποία ο δρ. Νικόλας Νικολαΐδης χαρακτηρίζει πανδημία, κρούοντας παράλληλα τον κώδωνα του κινδύνου για την εμφάνιση διαβήτη τύπου 2 ήδη από την εφηβεία. Μιλώντας στο podcast του «Πολίτη», «Χωρίς Τήβεννο», ο επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με εξειδίκευση στην Παιδοενδοκρινολογία, επιβεβαιώνει ότι η χορήγηση των συγκεκριμένων σκευασμάτων μπορεί να αποτελέσει επιλογή και στην εφηβική ηλικία. Υπογραμμίζει, όμως, πως δεν αρκεί μια απλή συνταγή. Χρειάζονται σαφείς ιατρικές ενδείξεις και ονομαστικό αίτημα προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, στο οποίο πρέπει να τεκμηριώνεται γιατί επιλέγεται η συγκεκριμένη θεραπεία για ένα παιδί. Ακολουθεί η διαδικασία έγκρισης ή απόρριψης του αιτήματος. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποτελούν κατάλληλη λύση για κάθε παιδί με αυξημένο βάρος.

Τα αποτελέσματα των μέχρι σήμερα μελετών, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ενθαρρυντικά τόσο ως προς την αποτελεσματικότητα όσο και ως προς την ασφάλεια. Αναφέρει βελτίωση στον δείκτη μάζας σώματος και στην περίμετρο μέσης, χωρίς να παραγνωρίζει τις ανεπιθύμητες ενέργειες, κυρίως από το γαστρεντερικό σύστημα. Στο ερώτημα τι γνωρίζουμε για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις σε παιδιά που μπορεί να χρειαστούν αγωγή για χρόνια, παραπέμπει στα έως τώρα δεδομένα μελετών και μετααναλύσεων. Άλλωστε, τα φάρμακα αυτά δεν αποτελούν μαγική λύση: δρουν στους μηχανισμούς της πείνας και του κορεσμού, αλλά δεν υποκαθιστούν τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο.

Ο διαβήτης των εφήβων

Η ανάγκη για τέτοιες παρεμβάσεις συνδέεται με μια πραγματικότητα που ο γιατρός περιγράφει με ανησυχία. Ο διαβήτης τύπου 2, τον οποίο παλαιότερα συναντούσαμε κυρίως στους ενηλίκους, εμφανίζεται πλέον ολοένα συχνότερα ακόμη και σε εφήβους. Αναφέρεται ειδικά σε ηλικίες μετά τα 12. Η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο, καθώς συνδέεται με αντίσταση στην ινσουλίνη και αυξημένες απαιτήσεις από το πάγκρεας. Δεν σημαίνει, ξεκαθαρίζει, ότι κάθε παιδί με παχυσαρκία θα αναπτύξει διαβήτη. Εκείνο που τον προβληματίζει περισσότερο είναι η διαδρομή των παιδιών αυτών προς την ενήλικη ζωή. Ένας έφηβος με διαβήτη τύπου 2 μπορεί να χρειαστεί ήδη φαρμακευτική αγωγή, ενώ οι μακροχρόνιες επιπλοκές της νόσου μπορούν να επηρεάσουν τα μάτια, τα νεφρά και τα νεύρα. Όσο καλύτερη είναι η ρύθμιση του σακχάρου, τόσο μειώνεται ο κίνδυνος να εμφανιστούν αυτές οι επιπλοκές.

Η κοινωνία στο κάδρο

Ο Νικολαΐδης επιμένει ότι η παχυσαρκία είναι νόσος με πολλούς παράγοντες, ανάμεσά τους και η γενετική προδιάθεση. Δεν αρκεί, συνεπώς, να υποδεικνύουμε στα παιδιά τι να τρώνε. Περιγράφει γονείς που εργάζονται πολλές ώρες, παιδιά που τρέχουν από το σχολείο στα φροντιστήρια και ελεύθερο χρόνο που καταλήγει μπροστά στις οθόνες αντί στο παιχνίδι. Μιλά ακόμη για την Κύπρια γιαγιά που δείχνει την αγάπη της με μπισκότα και σοκολάτες, χωρίς να την κατηγορεί ή να εισηγείται την απαγόρευση των γλυκών. Παραδέχεται ότι οι σχολικές καντίνες χρειάζονται πιο ενδελεχή έλεγχο, επισημαίνοντας όμως ότι και το περιεχόμενο της τσάντας ενός μαθητή διαμορφώνεται στο σπίτι. Προειδοποιεί και για μια δεύτερη παγίδα, στην προσπάθεια αντιμετώπισης της παχυσαρκίας δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται τα τρόφιμα ή να καλλιεργείται εχθρική σχέση με το φαγητό. Ιδίως στην εφηβεία, υπενθυμίζει, υπάρχουν κίνδυνοι διατροφικών διαταραχών. Παράλληλα, η πρόληψη, όπως εξηγεί, δεν αρχίζει αναγκαστικά στο σχολείο, οι νέες επιστημονικές προσεγγίσεις εξετάζουν ακόμη και την υγεία των γονέων πριν από τη σύλληψη.