Η έκθεση, σε επιμέλεια της Γαληνής Λαζάνη, διοργανώνεται από την Kids Fair Collection ΜΚΟ και φιλοξενείται στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα, στην Αθήνα. Η Δώρα Ζάγγουλου, γνωστοποιώντας τη συμμετοχή της, εξέφρασε τη χαρά της για τη συμμετοχή σε μια έκθεση που επιχειρεί να προσεγγίσει τη φιλία πέρα από τα συνηθισμένα όριά της, συγχαίροντας παράλληλα όλους τους συμμετέχοντες που επιλέχθηκαν, αλλά και την ομάδα της διοργάνωσης για το έργο της.

Στην έκθεση συμμετέχουν επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφοι, οι οποίοι μέσα από τον προσωπικό τους φωτογραφικό και αφηγηματικό τρόπο επιχειρούν να απαντήσουν σε ένα διαχρονικό ερώτημα: τι είναι αυτό που μας φέρνει πραγματικά κοντά; Η φιλία παρουσιάζεται όχι μόνο ως ένας δεσμός μεταξύ ανθρώπων, αλλά ως μια έννοια ανοιχτή και πολυδιάστατη. Οι φωτογραφικές ιστορίες των συμμετεχόντων αναζητούν τη σύνδεση ανάμεσα στον άνθρωπο, στα ζώα και σε άλλα έμβια όντα, στους τόπους, ακόμη και στα αντικείμενα, φωτίζοντας στιγμές οικειότητας, συντροφικότητας και συναισθηματικού δεσμού.

Μέσα από τις εικόνες και τα σύντομα συνοδευτικά κείμενα, η έκθεση δημιουργεί έναν διάλογο γύρω από το κατά πόσο η φιλία μπορεί να ξεπεράσει τα όρια του ανθρώπινου, του έμβιου ή ακόμη και του πραγματικού, αποκτώντας διαφορετικές και απρόβλεπτες μορφές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το παράλληλο πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει δύο ταινίες μικρού μήκους της Βάσιας Σκυλακάκη, ενώ θα πραγματοποιηθεί και συζήτηση με θέμα τη φιλία, τις σχέσεις και τη συντροφικότητα.

Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν η Δρ Αναστασία Καρκάνη, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχολογικής Ψυχιατρικής Ενηλίκου και Παιδιού (ΕΨΨΕΠ) και Λέκτορας Κλινικής Ψυχολογίας - Περιγεννητικής, καθώς και η καθηγήτρια και συγγραφέας Βασιλική Πιτούλη, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να προσεγγίσει το θέμα και από μια ευρύτερη ψυχολογική, κοινωνική και ανθρώπινη οπτική.

Η παρουσία της Δώρας Ζάγγουλου στην έκθεση προσθέτει μία ακόμη ξεχωριστή ματιά σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια, όπου η φωτογραφία γίνεται αφορμή για να αναδειχθούν ιστορίες σύνδεσης και σχέσεων που συχνά ξεφεύγουν από τα στενά όρια των συμβατικών ορισμών της φιλίας.

Η έκθεση ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2026 στις 19:00, στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα, στην οδό Αρματολών και Κλεφτών 48, στην Αθήνα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Πληροφορίες: Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2026 Ώρα έναρξης: 19:00 Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα Αρματολών και Κλεφτών 48, Αθήνα Είσοδος ελεύθερη