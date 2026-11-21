«Έχουμε συζητήσει αντισταθμιστικά μέτρα με το Κοινοτικό Συμβούλιο. Κάποια αποφασίστηκε να προχωρήσουν, κάποια βρίσκονται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας. Στόχος μας είναι μέσα από τα έργα που θα υλοποιηθούν να υπάρξει ουσιαστική αναβάθμιση της κοινότητας και της καθημερινότητας των κατοίκων. Τα έργα αυτά αφορούν ένα ευρύ φάσμα τομέων», ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός.

Ερωτηθείς για τη συνέχιση των εργασιών, εν μέσω των αντιδράσεων κατοίκων της περιοχής, ο κ. Σενέκης τόνισε τη σημασία της συγκεκριμένης μονάδας αφαλάτωσης για την ενίσχυση της υδατικής ασφάλειας της χώρας.

«Η κατασκευή της συγκεκριμένης μονάδας αφαλάτωσης αποτελεί κομβικής σημασίας έργο στο πλαίσιο του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού μας για την ουσιαστική ενίσχυση της υδατικής ασφάλειας, τόσο για σκοπούς ύδρευσης όσο και άρδευσης. Συνεπώς, δεν υπάρχει αναστολή εργασιών», σημείωσε.

Στο μεταξύ, νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας προγραμματίζεται για την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, στις 11:00, στην περιοχή Πετούντας, με πρωτοβουλία της Ομάδας Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση της Ακτής του Μαζωτού.

Οι αντιδράσεις εντάθηκαν μετά την αποκοπή δέντρων για τη δημιουργία δρόμου πρόσβασης προς τη μονάδα, με τους διαμαρτυρόμενους να ζητούν την ακύρωση του έργου, εκφράζοντας ανησυχίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή.

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας έχει καλέσει πολίτες από ολόκληρη την Κύπρο να συμμετάσχουν στην εκδήλωση, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν αποδέχεται αντισταθμιστικά μέτρα ως αντάλλαγμα για την κατασκευή της μονάδας.