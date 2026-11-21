Η δράση διοργανώνεται από δύο πολιτιστικούς ομίλους της Πάφου, τη Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου – Τμήμα Πάφου (ΦΕΚ) και το Πετρίδειον Ίδρυμα και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Πάφου. Τα εγκαίνια της έκθεσης, η παρουσίαση του καλλιτεχνικού καταλόγου και η προβολή της ταινίας μικρού μήκους για το έργο ΜΥΘΟγραφία θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, στις 18:00, στην αίθουσα «Παλιά Ηλεκτρική» στην Πάφο. Το έργο αποτελεί το επιστέγασμα ενός ανοιχτού φωτογραφικού διαγωνισμού, στον οποίο συμμετείχαν δημιουργοί από την Κύπρο και το εξωτερικό, αντλώντας έμπνευση από τον σκοτεινό και πολυσύνθετο μύθο του Κινύρα και της Μύρρας.

O επιμελητής του έργου, φωτογράφος Παύλος Βρυωνίδης, επέλεξε 8 φωτογραφικές σειρές καλλιτεχνών, καθώς και 20 ανεξάρτητες φωτογραφίες. «Η μυθολογία υπάρχει παντού στον τόπο: στον αέρα, στα βράχια, στο φως που μεταβάλλεται μέσα στη μέρα», αναφέρει ο Παύλος Βρυωνίδης, εξηγώντας το σκεπτικό της έκθεσης. «Οι φωτογράφοι προσέγγισαν το θέμα με ελευθερία, φαντασία και αφαιρετική διάθεση. Ως επιμελητής, ξεχωρίζω με χαρά αυτή τη δημιουργική τόλμη, την ικανότητα των καλλιτεχνών να εμπνευστούν από τον μύθο, να τον αναπλάσουν νοερά και να δημιουργήσουν εικόνες γεμάτες φρεσκάδα, ευρηματικότητα και αισθητική ποιότητα». Μέσα από τη δημιουργική αφαίρεση, οι συμμετέχοντες δίνουν νέα πνοή στους αρχαίους μύθους της Πάφου, μετατρέποντάς τους σε σύγχρονες οπτικές αφηγήσεις. Παράλληλα, ο συλλεκτικός κατάλογος που συνοδεύει τη διοργάνωση λειτουργεί προσθετικά στην παρουσίαση του έργου.

«Ο κατάλογος αυτός δεν είναι απλώς μια καταγραφή της έκθεσης, αλλά ένα αυτόνομο εικαστικό τεκμήριο που σφραγίζει τη διαχρονική δέσμευση της ΦΕΚ – Τμήμα Πάφου για την ανάδειξη του πολιτισμού μας», τονίζει ο Πρόεδρος της ΦΕΚ – Τμήμα Πάφου, Θάνος Σαββίδης. «Μέσα από τον φακό τους, οι επιλεγμένοι δημιουργοί κατάφεραν να δώσουν νέα πνοή στους αρχαίους μύθους της Πάφου, μετατρέποντάς τους σε σύγχρονες οπτικές αφηγήσεις γεμάτες συναίσθημα». Η σύμπραξη των δύο φορέων αναδεικνύει τη διαχρονική προσφορά του Πετριδείου Ιδρύματος, το οποίο από το 1994 στηρίζει σταθερά την Παιδεία, τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό. Ο Πρόεδρος του Πετριδείου Ιδρύματος, Μιχάλης Μαραθεύτης, υπογραμμίζει τη σημασία της πρωτοβουλίας αυτής για την πόλη: «Η Κύπρος μας, και ιδιαίτερα η Πάφος, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική μυθολογία.

Συνεχίζοντας το όραμα των ιδρυτών μας, δημιουργήσαμε τα τελευταία χρόνια ευκαιρίες για την προβολή του έργου ταλαντούχων φωτογράφων της πόλης μας. Η πρόοδος μιας κοινωνίας δεν μετριέται μόνο μέσα από την ανάπτυξή της, αλλά και μέσα από τη δημιουργικότητα, την παιδεία και τον πολιτισμό που αφήνει ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές».

Στην έκθεση συμμετέχουν οι φωτογράφοι: Anastasia_Potekhina (Russia), Άννα Νικολάου (Κύπρος), Cam Crossland (UK), Corneliu Sarion (Romania), Dasha Chovancova (Slovakia), Ελεάνα Θεοφίλου (Κύπρος), Θάνος Σαββίδης (Κύπρος), Ιουλιάνα Παπαμιχαήλ (Κύπρος), Λουλουδιά Γρέδη (Ελλάδα), Μαρία Αντωνίου (Κύπρος), Μαρκέλα Μιχαηλίδη (Κύπρος /Σλοβακία), Μιχάλης Κοφτερός (Κύπρος), Νίκη Νικολάου (Κύπρος), Νίκος Μπασιάς (Ελλάδα), Ρούλα Δευτεραίου (Κύπρος), Σταυρούλα Μενελάου (Κύπρος) , Σύμος Χαραλάμπους (Κύπρος), Valeriya Ivannikova (Russia), Χαράλαμπος Χαραλάμπους (Κύπρος) Πληροφορίες Έκθεσης: • Χώρος: Παλιά Ηλεκτρική, Πάφος • Εγκαίνια: Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, ώρα 18:00 • Διάρκεια: 27 Νοεμβρίου – 6 Δεκεμβρίου 2026 • Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινές 16:00 – 19:00 | Σαββατοκύριακα 11:00 – 19:00 • Είσοδος: Ελεύθερη Επικοινωνία για ΜΜΕ & Συνεντεύξεις: Θάνος Σαββίδης | Τηλ.: 99428868 | Email: fekpaphos@gmail.com | Web: cpspafos.com