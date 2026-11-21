Μιλώντας στο περιθώριο του 1ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ένωσης Δήμων, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν περισσότερες συνενώσεις στο μέλλον, επισημαίνοντας ότι κάτι τέτοιο θα αξιολογηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Ο κ. Ιωάννου υπογράμμισε ότι η πολύ καλή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ Κυβέρνησης και Ένωσης Δήμων επιτρέπει να εντοπίζονται τα ζητήματα, να συζητούνται και να αναζητούνται λύσεις. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι υπάρχουν ακόμη αδυναμίες στη νέα αρχιτεκτονική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σημειώνοντας πως η ίδια η κυβέρνηση έχει ασκήσει κριτική σε πτυχές του σχεδιασμού της μεταρρύθμισης.

«Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης»

Ο Υπουργός κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι η μεταρρύθμιση έχει ακόμη δρόμο να διανύσει και ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, αλλά τα δεδομένα που ισχύουν σήμερα είναι καλύτερα από εκείνα του προηγούμενου καθεστώτος. «Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, αλλά είναι σίγουρα καλύτερα τα δεδομένα, το καθεστώς που υπάρχει τώρα, παρά ό,τι ήταν πριν», ανέφερε.

Aναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση της οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας των Δήμων, μέσω της σύνδεσης της κρατικής χορηγίας με ποσοστό επί των πρωτογενών δαπανών του κράτους.

Ο κ. Ιωάννου συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα «Ο δρόμος προς την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των Δήμων», η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο του 1ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ένωσης Δήμων Κύπρου, που πραγματοποιείται στο Aquamare Beach Hotel & Spa στην Πάφο, με το συνέδριο να βρίσκεται σήμερα στη δεύτερη ημέρα των εργασιών του.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας των Δήμων, καθώς και η πορεία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την κυβέρνηση και την Ένωση Δήμων να επιχειρούν, μέσω της συνεργασίας τους, να αντιμετωπίσουν τις εκκρεμότητες και τα προβλήματα που έχουν προκύψει κατά την εφαρμογή της. Η σύνδεση της κρατικής χορηγίας με τις πρωτογενείς δαπάνες του κράτους αποτελεί, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, ένα σημαντικό βήμα προς την οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων, ενώ παράλληλα η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να συνεχίσει τη συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για τις υπόλοιπες αλλαγές και βελτιώσεις που θα κριθούν αναγκαίες.