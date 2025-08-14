Φρένο στις υπαίθριες εργασίες λόγω καύσωνα - Οδηγίες από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Οι εργοδότες και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα απαιτείται να διακόψουν όλες τις υπαίθριες βαριές και μέτριες εργασίες μεταξύ των ωρών 11:00 - 17:00, καθώς και τις εργασίες μεταφοράς προϊόντων ή/και παράδοσης προϊόντων με τη χρήση δίκυκλων οχημάτων (π.χ μοτοσικλέτας, μοτοποδηλάτου, ποδηλάτου) ή συσκευών προσωπικής κινητικότητας (scooters, e-scooters), όπως η μεταφορά ή/και παράδοση προϊόντων/φαγητού/αλληλογραφίας ή/και άλλων δραστηριοτήτων, μεταξύ των ωρών 12:00 – 16:00, αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας.

Όπως σημειώνεται, σκοπός των μέτρων είναι η προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση ενόψει των υψηλών θερμοκρασιών και των ιδιαιτέρων συνθηκών που επικρατούν σήμερα και με βάση την προειδοποίηση του Τμήματος Μετεωρολογίας που εκδόθηκε για εξαιρετικά ψηλή θερμοκρασία σε κόκκινο επίπεδο επικινδυνότητας.

Συμπληρώνεται ότι η προειδοποίηση σε κόκκινο επίπεδο επικινδυνότητας και η διακοπή εργασιών αφορά το εσωτερικό (περιοχές με υψόμετρο κάτω από 300 μέτρα, που απέχουν πέραν των 10 χιλιομέτρων από την ακτογραμμή) και τα ψηλότερα ορεινά (ορεινές περιοχές με υψόμετρο πάνω από 1150 μέτρα).

Για κάθε άλλη περίπτωση (ελαφριές εργασίες και σε περιοχές που δεν ισχύει το κόκκινο επίπεδο επικινδυνότητας) το ΤΕΕ υπενθυμίζει ότι, με βάση τις πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία τόσο οι εργοδότες όσο και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα πρέπει να μετρούν, στους χώρους όπου διεξάγονται εργασίες, τις παραμέτρους (θερμοκρασία και σχετική υγρασία) που συμβάλλουν στον θερμικό φόρτο, να ρυθμίζουν τις εργασίες σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες θερμοκρασίας αέρα (υπό σκιά) και σχετικής υγρασίας τους και να εφαρμόζουν αλλαγή της κάθε εργασίας ή ανάπαυση ή διακοπή των εργασιών, ανάλογα με το είδος της εκτελούμενης εργασίας.

Καλούνται επίσης να εφαρμόζουν άλλα κατάλληλα και επαρκή μέτρα (οργανωτικά και τεχνικά) για την αποφυγή ή μείωση της θερμικής καταπόνησης όπως οργάνωση συχνών μικρών διαλειμμάτων για ανάπαυση σε σκιερό, δροσερό μέρος ή κατάλληλα κλιματιζόμενο χώρο ή σε χώρο όπου γίνεται χρήση ανεμιστήρων όπου αυτό είναι εφικτό, διαμόρφωση / επιλογή σκιερού μέρους ή κατασκευή κατάλληλων στεγάστρων για την εκτέλεση των εργασιών όπου τούτο είναι δυνατόν και εναλλαγή των εργαζομένων στην εργασία ανάλογα με το είδος της εκτελούμενης δραστηριότητας.

Συνίσταται επίσης αποφυγή όπου είναι εφικτό, των επίπονων εργασιών στο ύπαιθρο κατά τις πιο θερμές ώρες της ημέρας (12:00-16:00), διάθεση στους εργαζόμενους πόσιμου δροσερού νερού (θερμοκρασίας 10 – 15οC) και χορήγηση και χρήση από τους εργαζομένους κατάλληλου καλύμματος κεφαλής, χρήση από τους εργαζομένους ελαφρών, χαλαρών ειδών ένδυσης που αναπνέουν όπως είδη από βαμβάκι, χρήση κατάλληλων γυαλιών ηλίου, καθώς και αποφυγή λήψης μεγάλων γευμάτων ή ζαχαρούχων τροφίμων ή κατάποσης οινοπνευματωδών ή καφεϊνούχων ποτών και κατάρτιση των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κώδικα Πρακτικής, για συνθήκες θερμοκρασίας 39ο έως 46ο, πρέπει να διακόπτονται οι εργασίες όταν επικρατούν τα πιο κάτω ή μεγαλύτερα ποσοστά σχετικής υγρασίας, ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της εργασίας.

Στους 39οC για ελαφριά εργασία ≥ 53%, μέτρια ≥ 48% και βαριά ≥ 42% αντίστοιχα. Στους 40οC για ελαφριά εργασία ≥ 48%, για μέτρια ≥ 43% και βαριά ≥ 37%. Στους 41οC για ελαφριά εργασία ≥ 43%, για μέτρια ≥ 38% και βαριά ≥ 33%. Στους 42οC για ελαφριά εργασία ≥ 39%, για μέτρια ≥ 34% και βαριά ≥ 28%. Στους 43οC για ελαφριά εργασία ≥ 34%, για μέτρια ≥ 29% και βαριά ≥ 25%. Στους 44οC για ελαφριά εργασία ≥29%, για μέτρια ≥ 26% και βαριά ≥ 21%. Στους 45οC για ελαφριά εργασία ≥ 25%, για μέτρια ≥ 22% και βαριά ≥ 18% και στους 46οC για ελαφριά εργασία ≥ 23%, για μέτρια ≥ 19% και βαριά ≥ 15%.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του ΤΕΕ στην ενότητα Θερμική Καταπόνηση ή/και να επικοινωνούν με τους Επιθεωρητές στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος στα τηλέφωνα 22879191 (Λευκωσία), 25827200 (Λεμεσός), 24805327 (Λάρνακα), 26822715 (Πάφος) και 23819750 (Αμμόχωστος), καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ