Δεκαπενταύγουστος: Στα φόρτε τους Πρωταράς και Αγία Νάπα

Στα φόρτε τους βρίσκονται αυτές τις μέρες τα δύο μεγάλα τουριστικά θέρετρα της ελεύθερης Αμμοχώστου, η Αγία Νάπα και ο Πρωταράς. Λόγω της κορύφωσης της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου, αλλά και των διακοπών του Δεκαπενταύγουστου, οι δύο περιοχές καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλή επισκεψιμότητα και αυξημένες πληρότητες. Σύμφωνα, δε, με τον τοπικό σύνδεσμο ξενοδόχων, ειδικά ο Πρωταράς καταγράφει τον φετινό Αύγουστο πολύ υψηλές αφίξεις Κυπρίων παραθεριστών, κυρίως από τη Λευκωσία, αλλά και από άλλες περιοχές. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου, Παναγιώτης Κωνσταντίνου, δήλωσε στον «Π» ότι οι πληρότητες των ξενοδοχείων και των υπολοίπων τουριστικών καταλυμάτων της επαρχίας αυτή την εποχή ξεπερνούν το 90%-95%, ενώ κάποιες μονάδες είναι υπερπλήρεις. Για τα αυξημένα αυτά νούμερα, καθοριστικό παράγοντα διαδραματίζει και ο εγχώριος τουρισμός. Επιπλέον, τεράστια είναι η ζήτηση και για τις εξοχικές επαύλεις, καθώς και για τα διαμερίσματα Airbnb στις περιοχές Αγίας Νάπας - Πρωταρά. «Ο Αύγουστος είναι ο μήνας των διακοπών, όχι μόνο για τους Κύπριους, αλλά και για πολλούς ξένους. Γι’ αυτό και κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, η επισκεψιμότητα είναι αυξημένη, όπως και οι πληρότητες των μονάδων μας. Ένας μεγάλος αριθμός Κυπρίων επέλεξαν το εξωτερικό για τις διακοπές τους, ωστόσο υπάρχει κι ένας σημαντικός αριθμός που επέλεξαν την ελεύθερη επαρχία της Αμμοχώστου. Ειδικά ο Πρωταράς, έχει προσελκύσει φέτος μεγάλο αριθμό Κυπρίων παραθεριστών», σημείωσε ο κ.Κωνσταντίνου. Εκτός, όμως, από τους Κύπριους, αυτή την εποχή η Αγία Νάπα και ο Πρωταράς έχουν αυξημένη επισκεψιμότητα και από ξένους περιηγητές. Ο κ.Κωνσταντίνου είπε ότι υπάρχουν καλές αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τις σκανδιναβικές χώρες και από την Πολωνία, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει και μια ποικιλία αγορών που, επίσης, προτιμούν την επαρχία Αμμοχώστου σε μικρότερους αριθμούς. Εκτός, όμως, από τον σύνδεσμο ξενοδόχων, σε ετοιμότητα αυτές τις μέρες βρίσκονται και τα μέλη του Συνδέσμου Κέντρων Αναψυχής ελ. Αμμοχώστου για την όσο το δυνατόν καλύτερη στελέχωση των επιχειρήσεών τους και την εξυπηρέτηση των χιλιάδων επισκεπτών κατά την περίοδο των διακοπών.

Covid – Μολυσμένα κουνούπια

Στο μεταξύ, ευοίωνες φαντάζουν οι προοπτικές για καλή τουριστική κίνηση στην ελεύθερη Αμμόχωστο και κατά τους δύο πρώτους μήνες του φθινοπώρου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου δήλωσε οι κρατήσεις ενόψει Σεπτεμβρίου κυμαίνονται σε πολύ καλά επίπεδα, ενώ και ο Οκτώβριος φαίνεται ότι θα κυμανθεί σε ικανοποιητικούς αριθμούς. «Είμαστε πολύ αισιόδοξοι πως εάν δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο και σοβαρό συμβάν στην περιοχή μας, τότε θα πάμε καλά και τους προσεχείς μήνες», επισήμανε ο κ.Κωνσταντίνου. Κληθείς, εξάλλου, να σχολιάσει τους φόβους που εκφράζονται για αυξημένα κρούσματα covid ή για την ύπαρξη επικίνδυνων – μολυσματικών κουνουπιών στην Κύπρο, ο Π. Κωνσταντίνου ανέφερε πως προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο αρνητικό αντίκτυπο στην τουριστική βιομηχανία της επαρχίας Αμμοχώστου (και της Κύπρου ευρύτερα) αναφορικά με τα δύο αυτά ζητήματα. «Είναι δύο θέματα για τα οποία είμαστε σε εγρήγορση. Η κατάσταση παρακολουθείται και ελπίζουμε να μην προκύψει κάποια έξαρση τους προσεχείς μήνες, διάστημα κατά το οποίο επίσης προσβλέπουμε σε αυξημένες ροές επισκεπτών», κατέληξε.