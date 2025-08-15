Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Κακόβουλη φωτιά σε όχημα στην Αραδίππου

Εντοπίστηκε εύφλεκτη ύλη στο μπροστινό και πίσω μέρος του οχήματος.

Εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό μέρος οχήματος που βρισκόταν σταθμευμένο σε δρόμο στην Αραδίππου, προκλήθηκαν από φωτιά, που φαίνεται να τέθηκε κακόβουλα, αφού εντοπίστηκε εύφλεκτη ύλη στο μπροστινό και πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τον Κλάδο Επικοινωνίας της Αστυνομίας γύρω στις τέσσερις τα ξημερώματα της Παρασκευής 15 Αυγούστου, ξέσπασε φωτιά σε αυτοκίνητο που βρισκόταν σταθμευμένο σε δρόμο στην Αραδίππου και χρησιμοποιείται από άνδρα ηλικίας 42 ετών.

Στη σκηνή έσπευσαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά από την οποία προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό μέρος του οχήματος.

Από προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν από την Αστυνομία εντοπίστηκε εύφλεκτη ύλη στο μπροστινό και πίσω μέρος του οχήματος.

Η σκηνή αποκλείστηκε και φρουρείται και οι εξετάσεις θα συνεχιστούν σήμερα από την Αστυνομία.

ΚΥΠΕ

ΚΥΠΡΟΣ

