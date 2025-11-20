Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Το 2026 κλείνουν 800 χρόνια από το θάνατο του φτωχούλη του Θεού

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

O πάπας Λέων προσευχήθηκε στον τάφο του Αγίου Φραγκίσκου

Ο πάπας Λέων ο ΙΔ' επισκέφθηκε, σήμερα, την βασιλική της Ασίζης, όπου προσευχήθηκε στην κρύπτη με τον τάφο του Αγίου Φραγκίσκου. «Για μένα αποτελεί ευλογία, το ότι μπόρεσα να έρθω εδώ, σ' αυτό τον άγιο χώρο. Πλησιάζουμε τα οκτακόσια χρόνια από τον θάνατο του Αγίου Φραγκίσκου. Μας δίνεται, λοιπόν η ευκαιρία να προετοιμαστούμε για να γιορτάσουμε αυτό τον μεγάλο, ταπεινό, φτωχό άγιο, ενώ ο κόσμος αναζητά μηνύματα ελπίδας», τόνισε ο ποντίφικας.

Παρά την κακοκαιρία, ο πάπας έγινε δεκτό από μεγάλο αριθμό πιστών, οι οποίοι τον επευφήμησαν, όπως και από μαθητές ιταλικών σχολείων. «Πρόκειται να επιστέψω στην Ασίζη το 2026, για τα οκτακόσια χρόνια από τον θάνατο του Φραγκίσκου» είπε Λέων στους μοναχούς. Ο Αμερικανός πάπας συνάντησε, επίσης, τους καθολικούς επισκόπους Ιταλίας, οι οποίοι συνεδριάζουν στην Ασίζη. Μετά την θεία λειτουργία τελέσθηκε και γεύμα με καλόγριες του τάγματος του Αγίου Αυγουστίνου, ο πάπας Πρέβοστ επιστρέφει στο Βατικανό με ελικόπτερο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

ΙΤΑΛΙΑΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΒΑΤΙΚΑΝΟΠΑΠΑΣ ΛΕΩΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα