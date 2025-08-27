Καταζητείται άνδρας 45 ετών για σοβαρά αδικήματα (φώτο)

Η Αστυνομία Κύπρου καταζητεί άνδρα, ηλικίας 45 ετών, από τη Λευκωσία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με σοβαρά ποινικά αδικήματα που διαπράχθηκαν στις 20 Αυγούστου 2025, στη Λευκωσία.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό 22-802222 ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.