Χάθηκαν τα ίχνη 26χρονης στη Λεμεσό-Έκκληση της Αστυνομίας (φωτογραφία)

Η Αστυνομία Κύπρου ζητά τη βοήθεια του κοινού για τον εντοπισμό 26χρονης, η οποία απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της στη Λεμεσό από τις 26 Αυγούστου 2025.

Η Κατερίνα Χρυσοστόμου, 26 ετών, από τη Λεμεσό, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της στη Λεμεσό, από χθες 26/08/2025.

👉https://t.co/mKreWp7OCO pic.twitter.com/m4Kn6xErFK — Αστυνομία Κύπρου (@Cyprus_Police) August 27, 2025

Η 26χρονη περιγράφεται ως μέτριας σωματικής διάπλασης, ύψους 1.60-1.65μ. περίπου, με κοντά μαύρα ίσια μαλλιά και κατά την αναχώρηση της φορούσε τιγρέ φόρεμα και παντόφλες.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο τηλέφωνο 25-805057, ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.