Έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στην Αραδίππου - Τρεις τραυματίες

Έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 10 το πρωί της Παρασκευής σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στην Αραδίππου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Αστυνομίας, από το περιστατικό τραυματίστηκαν τρία άτομα.