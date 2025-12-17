Αναστολή «δίωξης» για έναν εκ των δύο Ελληνοκυπρίων κατηγορουμένων στο Τρίκωμο

Στην απόφαση για μη άσκηση περαιτέρω δίωξης αναφορικά με τις υποθέσεις που είχαν εγερθεί κατά του ενός εκ των δύο Ελληνοκυπρίων κατηγορουμένων, προχώρησε σήμερα, Πέμπτη, το «επαρχιακό δικαστήριο» στο κατεχόμενο Τρίκωμο. Η υπόθεση αφορούσε κατηγορίες για φερόμενη παραβίαση προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής.

Κατά τη σημερινή διαδικασία η «εισαγγελία» κατέθεσε φάκελο αναστολής της δίωξης εναντίον του άνδρα κατηγορούμενου, ο οποίος φέρεται να οδηγούσε το όχημα κατά την 19η Ιουλίου. Κατόπιν της εξέλιξης αυτής, ο «δικαστής» διέταξε την άμεση απελευθέρωσή του.

Ακολούθως, η υπεράσπιση ενημέρωσε το «δικαστήριο» πως η δεύτερη κατηγορούμενη αποδέχεται τις κατηγορίες που της έχουν προσαφθεί. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα όσα λέχθηκαν στη διαδικασία, η εν λόγω κατηγορούμενη διατηρεί περιουσία στα κατεχόμενα, την οποία κληρονόμησε από τον πατέρα της. Η «κατηγορούσα αρχή» παρουσίασε το ιστορικό των υποθέσεων.

Η ανακοίνωση της απόφασης του «δικαστηρίου» για τη γυναίκα κατηγορούμενη ορίστηκε για τις 22 Δεκεμβρίου 2025.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο άνδρας, για τον οποίο σήμερα αποφασίστηκε αναστολή της δίωξης του, παραμένει στα κατεχόμενα και θα αναμένει το αποτέλεσμα της «δίκης» σχετικά με την τύχη της δεύτερης κατηγορούμενης.

Πηγή: ΚΥΠΕ