Εγκατάλειψη 6χρονου: Οι ΥΚΕ ήξεραν το πρόβλημα

Διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του 6χρονού παιδιού, το οποίο ο πατέρας του, αφού αποφάσισε ότι ο ίδιος δεν μπορεί να το μεγαλώσει, το πήγε τη Δευτέρα το πρωί στο γραφείο της επιτρόπου του Παιδιού, ζητώντας από τη λειτουργό να ενημερώσει τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) να έρθουν να το παραλάβουν. Την υπόθεση γνωστοποίησε η ίδια η επίτροπος, Δέσπω Μιχαηλίδου, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι η μητέρα, η οποία άφησε το παιδί στον πατέρα για να το μεγαλώσει, πρώτον, διαμένει παράνομα στην Κύπρο και δεύτερον, οι ΥΚΕ είχαν επαφές με την οικογένεια (μητέρα και παιδί) πριν από το περιστατικό στο γραφείο της επιτρόπου.

Το παιδί, όπως πληροφορείται ο «Π», βρίσκεται από χθες υπό τη φροντίδα των ΥΚΕ. Aπό το ρεπορτάζ επιβεβαιώνονται και τα όσα ανέφερε η επίτροπος του Παιδιού, τόσο για την παράνομη διαμονή της μητέρας στη χώρα μας, όσο και για το ότι μητέρα και παιδί παρακολουθούνταν εδώ και καιρό από τις ΥΚΕ.

Τι συνέβη

Σύμφωνα με τα όσα έκανε γνωστά η ίδια η επίτροπος μέσω των δηλώσεών της, αλλά και όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Π», η μητέρα άφησε το παιδί το Σαββατοκύριακο στον πατέρα. Τη Δευτέρα το πρωί, φαίνεται να τον ενημέρωσε ότι δεν θα πάει να το παραλάβει, με τον πατέρα στη συνέχεια να μεταβαίνει, μαζί με το παιδί, στο γραφείο της επιτρόπου.

Μιλώντας στον «Πολίτη 107.6 & 97.6», η επίτροπος Δέσπω Μιχαηλίδου ανέφερε ότι, μόλις έγινε γνωστό το περιστατικό, οι λειτουργοί του γραφείου της ενημέρωσαν άμεσα τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Εκπρόσωποι των ΥΚΕ έσπευσαν στο σημείο, συνομίλησαν με τον πατέρα και το παιδί και αποφάσισαν το παιδί να παραμείνει για λίγες ημέρες με τον πατέρα του, μέχρι να προετοιμαστεί η μετάβασή του σε δομή φιλοξενίας ή σε εναλλακτική μορφή φροντίδας.

«Δεν θα ήταν σωστό να απομακρυνθεί το παιδί ξαφνικά», εξήγησε η κ. Μιχαηλίδου, τονίζοντας ότι η παράδοσή του στο κράτος αποτελεί την έσχατη λύση. Πρόσθεσε πως οι λειτουργοί θα επιχειρήσουν να έρθουν σε επαφή και με τη μητέρα, ώστε να διερευνηθεί κάθε ενδεχόμενο. Η επίτροπος ανέφερε επίσης ότι η μητέρα διαμένει παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία, επισημαίνοντας παράλληλα ότι, όπως συμβαίνει συχνά σε περιπτώσεις αλλοδαπών, δεν υπάρχει οικογενειακό δίκτυο στήριξης, γεγονός που καθιστά την υπόθεση ακόμη πιο περίπλοκη. Υπενθύμισε, πάντως, ότι σε προηγούμενες δικαστικές διαδικασίες είχε διαφανεί πως ο πατέρας είχε δείξει μέριμνα για το παιδί, χωρίς όμως να είναι γνωστό τι τον οδήγησε στην πρόσφατη απόφαση.

«Το να πάρει το παιδί και να έρθει στο γραφείο μας ήταν καθαρά μια κίνηση απελπισίας από πλευράς του πατέρα», πρόσθεσε η επίτροπος.

Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα

Το παιδί, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό τη φροντίδα των ΥΚΕ. Το γεγονός ότι οι ΥΚΕ έδρασαν άμεσα όταν κλήθηκαν από το γραφείο της επιτρόπου, δεν αναιρεί τα όσα έγιναν και κυρίως τα όσα δεν έγιναν, πριν φτάσουμε στο σημείο δύο γονείς να εγκαταλείπουν το έξι ετών παιδί τους.

Πολλά είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν και τα οποία θα πρέπει να απαντήσουν οι αρμόδιοι, με πρώτο και κυριότερο το πώς μια μητέρα η οποία παρακολουθείτο από τις ΥΚΕ έφτασε στο σημείο να αφήσει το παιδί της. Την ίδια στιγμή που θα πρέπει δοθούν απαντήσεις και ως προς το πόσο διάστημα και με ποιο τρόπο οι ΥΚΕ παρακολουθούσαν μητέρα και παιδί. Με πιο τρόπο, δηλαδή, στηρίζεται μια μητέρα που διαμένει παράνομα στην Κύπρο (λάμβανε κάποιο επίδομα;) και αν οι Υπηρεσίες γνώριζαν αυτή τη σημαντική λεπτομέρεια. Επιχειρήσαμε να λάβουμε απαντήσεις για τα παραπάνω, με αρμόδια πηγή από το Υφυπουργείο Πρόνοιας να αναφέρει στον «Π» μόνο ότι « οι Υπηρεσίες έχουν ήδη παράσχει τη δέουσα στήριξη και θα συνεχίσουν να στηρίζουν τους γονείς, ώστε να μπορέσουν να αναλάβουν αποτελεσματικά το γονεϊκό τους ρόλο, με κύριο γνώμονα πάντοτε το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού».

Ερευνούν ακόμα για τα πέντε παιδιά;

Να σημειωθεί ότι το πρωτοφανές αυτό περιστατικό είδε το φως της δημοσιότητας μόλις 24 ώρες μετά τον εντοπισμό παιδιού το οποίο διέμενε σε υπόγειο χώρο ξενοδοχείου στη Λεμεσό, κάτω από άθλιες συνθήκες, ενώ ακόμη αναμένουμε από το αρμόδιο Υφυπουργείο να γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα της έρευνας που ανακοινώθηκε ότι θα γίνει τον περασμένο Μάρτιο, όταν είδε το φως της δημοσιότητας η περίπτωση της οικογένειας με τα πέντε παιδιά στη Λάρνακα.

Οι γονείς, οι οποίοι έχουν συλληφθεί, φέρεται να κακοποιούσαν συστηματικά τα παιδιά, δημιουργώντας ένα «σπίτι κολαστήριο», ενώ υπάρχουν αναφορές για άθλιες συνθήκες διαβίωσης και καταναγκαστική εργασία. Οι λεπτομέρειες της υπόθεσης συγκλονίζουν, ενώ ερωτήματα και ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η οικογένεια παρακολουθείτο για χρόνια από λειτουργούς των ΥΚΕ.

Εν μέσω αντιδράσεων της κοινής γνώμης, η υφυπουργός Πρόνοιας, Μαριλένα Ευαγγέλου, ανακοίνωσε τότε τη διενέργεια έρευνας για τον χειρισμό της υπόθεσης από πλευράς ΥΚΕ. «Σκοπός είναι να διαφανεί αν τηρήθηκαν οι διαδικασίες και δεν μηδενίζεται με τον τρόπο αυτό ο ρόλος και το έργο των ΥΚΕ», ανέφερε η υφυπουργός σε δηλώσεις της στις 7 Απριλίου 2025, σημειώνοντας ότι η ολοκλήρωση της έρευνας έχει χρονοδιάγραμμα ενός μήνα. Με την πάροδο του ενός μήνα, και μετά από σχετικές πιέσεις, μάθαμε ότι ο ερευνών λειτουργός ζήτησε και έλαβε επιπλέον χρόνο για να ολοκληρώσει την έρευνα. Έκτοτε έχουν περάσει τέσσερις μήνες (πέντε από την ημέρα που είδε το φως της δημοσιότητας το περιστατικό) και ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό ποιο ήταν το αποτέλεσμα της έρευνας, εάν αυτή εντοπίζει ευθύνες και σε ποιους.

Η υπόθεση του 6χρονου προστίθεται σε μια σειρά περιστατικών που αφήνουν αναπάντητα ερωτήματα για τον ρόλο και την αποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Τι σημαίνει στην πράξη «παρακολούθηση» μιας οικογένειας; Ποιος ελέγχει πότε και πώς εφαρμόζονται τα μέτρα προστασίας; Μέχρι να δοθούν πειστικές απαντήσεις, η κοινωνία θα παραμένει με την ανησυχία ότι το επόμενο περιστατικό δεν είναι ζήτημα «αν», αλλά «πότε».