Νεκρός 85χρονος που έπεσε με το όχημά του σε χαράδρα στον Κάτω Πύργο

Ο Σπύρος Ζαμπάς δηλώθηκε ελλείπον πρόσωπο και λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε νεκρός σε χαράδρα με το όχημά του

Τραγωδία σημειώθηκε χθες στον Κάτω Πύργο, με θύμα τον 85χρονο Σπύρο Ζαμπά, κάτοικο της κοινότητας.

    Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 85χρονος αναχώρησε από την κατοικία του, στην κοινότητα Κάτω Πύργου, γύρω στις 7.00 το πρωί χθες Τρίτη. Αφού μετά την αναχώρηση του δεν είχε οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία με τους οικείους του, γύρω στις 4.45 το απόγευμα της Τρίτης, δηλώθηκε στην Αστυνομία από οικείο του, ως ελλείπον πρόσωπο.

Γύρω στις 8.15 το βράδυ της Τρίτης, ο 85χρονος εντοπίστηκε σε χαράδρα, όπου εντοπίστηκε και το αυτοκίνητο του, σε απόσταση 200 μέτρων περίπου, από αγροτικό χωμάτινο δρόμο στον Κάτω Πύργο. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Κάτω Πύργου, όπου ιατρός διαπίστωσε το θάνατο του.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής υπό εξέταση στοιχεία, ο 85χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο του στον αγροτικό δρόμο, όπου κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα κατέπεσε στη χαράδρα.

Το Τμήμα Τροχαίας Μόρφου συνεχίζει τις εξετάσεις

