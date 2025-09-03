Στο κελί τρεις Σύροι για το χτύπημα της Πύλας

Εγκληματική ομάδα αποτελούμενη από Σύρους πιστεύει η Αστυνομία ότι κρύβεται πίσω από το χτύπημα σε μάντρα ενοικιάσεως αυτοκινήτων, στον παραλιακό δρόμο της Πύλας, τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου. Ωστόσο, ο μεγάλος γρίφος που καλούνται να λύσουν οι Αρχές Ασφαλείας έχει να κάνει με το ποιος έδωσε την εντολή για το εγκληματικό χτύπημα στο συγκεκριμένο υποστατικό. Ήταν, όντως, ο 44χρονος κατάδικος από τη Συρία ή κάποιο άλλο πρόσωπο, με τον Σύρο απλά να ενεργεί κατά εντολή του; Το μόνο βέβαιο είναι ότι τα κίνητρα για την εγκληματική ενέργεια στην επαρχία Λάρνακας αποδίδονται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Η τρίτη σύλληψη σε σχέση με την απόπειρα φόνου εναντίον του φρουρού ασφαλείας της μάντρας αυτοκινήτων και τον εμπρησμό τεσσάρων οχημάτων της εταιρείας έγινε το πρωί της Τρίτης (2/9). Όπως ανακοινώθηκε, ο συλληφθείς είναι 23χρονος, επίσης από τη Συρία. Συνοπτικά, για τη σοβαρή αυτή υπόθεση τελούν υπό κράτηση με διατάγματα του δικαστηρίου ακόμα δύο Σύροι. Πρόκειται για τον 44χρονο κατάδικο των Κεντρικών Φυλακών και ακόμα έναν 27χρονο ομοεθνή του. Όσον αφορά τον 18χρονο, από τη Ρουμανία, ο οποίος αρχικά είχε συλληφθεί σε σχέση με την ίδια υπόθεση, τελικά αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να κατηγορηθεί γραπτώς, καθότι δεν εξασφαλίστηκε επαρκής μαρτυρία εναντίον του που να τον συνδέει με την εγκληματική ενέργεια. Η Αστυνομία αποδίδει στον 44χρονο κατάδικο τον ρόλο του εντολέα για την κλοπή του οχήματος που χρησιμοποίησαν οι δράστες κατά το χτύπημα της 14ης Αυγούστου. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία, μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας, σε συνεργασία με άλλα τμήματα και υπηρεσίες των Αρχών Ασφαλείας, μετά από μαρτυρία που εξασφαλίστηκε, προχώρησαν χθες στη διεξαγωγή επιχείρησης σε κατοικία αλλοδαπών προσώπων, σε περιοχή των προαστίων της Λευκωσίας. Στις έρευνες συμμετείχαν και άνδρες του Ειδικού Αντιτρομοκρατικού Ουλαμού της ΜΜΑΔ. Η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη, με δικαστικό ένταλμα, του 23χρονου Σύρου, εναντίον του οποίου διερευνώνται αδικήματα που αφορούν συνωμοσία για φόνο, απόπειρα φόνου, εμπρησμό, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών και κλεπταποδοχή. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στο δικαστήριο για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Ένας από τους δράστες

Οι ανακριτές της υπόθεσης εκτιμούν ότι ο 23χρονος ήταν ένας από τους τρεις δράστες (είχαν τα πρόσωπά τους καλυμμένα), οι οποίοι κατέβηκαν από το κλοπιμαίο αυτοκίνητο και πυρπόλησαν τα τέσσερα οχήματα της επιχείρησης, ενώ ένας εξ αυτών πυροβόλησε εναντίον του φρουρού ασφαλείας χωρίς να τον τραυματίσει (η σφαίρα πέρασε από δίπλα του και σφηνώθηκε σε κολώνα). Η Αστυνομία αποδίδει στον 44χρονο κατάδικο των Κεντρικών Φυλακών ρόλο εντολέα για την κλοπή του οχήματος που χρησιμοποίησαν οι δράστες κατά την εγκληματική ενέργεια. Για τον 27χρονο ομοεθνή του, υπάρχει μαρτυρία ότι είχε δώσει οδηγίες για την κλοπή του αυτοκίνητου, το οποίο στη συνέχεια παρέδωσε σε άλλα πρόσωπα λίγες ώρες πριν από το χτύπημα. Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις έρευνες για πλήρη εξιχνίαση της σοβαρής αυτής υπόθεσης και δεν αποκλείεται να γίνουν και νέες συλλήψεις. Έχουν παραληφθεί διάφορα τεκμήρια, τα οποία ήδη έχουν σταλεί για επιστημονικές και άλλες εξετάσεις.