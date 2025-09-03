Λάρνακα: Η σειρά της Γρηγόρη Αυξεντίου να επηρεαστεί από τα έργα

Νέα, αναπόφευκτη ταλαιπωρία περιμένει τους Λαρνακείς στο πλαίσιο του έργου «Ανάπλαση Πλατειών Ακρόπολης-Αλκής», στο κέντρο της πόλης. Το έργο μπαίνει αισίως στην Γ΄ φάση, επηρεάζοντας και την κεντρική οδική αρτηρία της λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου.

Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει το κοινό ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης των κατασκευαστικών εργασιών του υπό αναφορά έργου, αλλά και των έργων ανάπλασης των γύρω δρόμων, από την Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησαν οι εργασίες της τρίτης φάσης σε τμήμα της λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου (βόρειο ρεύμα κυκλοφορίας), από τη συμβολή της με την οδό Αγίας Ελένης μέχρι τη συμβολή της με την οδό Αποστόλου Παύλου. Η διάρκεια υλοποίησης των κατασκευαστικών εργασιών της Γ΄ φάσης θα είναι περίπου πέντε μήνες. Ως εκ τούτου, εφόσον δεν προκύψουν απρόοπτα κωλύματα, υπολογίζεται ότι μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου ή αρχές Φεβρουαρίου 2026 η συγκεκριμένη φάση θα έχει ολοκληρωθεί. Μέχρι τότε, η ροή της κυκλοφορίας για κάθοδο προς την πόλη, από τη φωτοελεγχόμενη συμβολή της Αμερικανικής Ακαδημίας προς την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, θα επιτυγχάνεται μέσω εκτροπής στις οδούς Κωνσταντίνου Ζαχαριάδη, Κυριάκου Μάτση και Κίμωνος.

Όσον αφορά την αντίθετη ροή, δηλαδή από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας προς την Αμερικανική Ακαδημία, αυτή θα διεξάγεται κανονικά. Ο Δήμος Λάρνακας πληροφορεί το κοινό ότι ενόψει των έργων, το εν λόγω τμήμα της λεωφόρου θα είναι κλειστό για όλα τα οχήματα, ενώ ταυτόχρονα θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση για τους πεζούς στις επηρεαζόμενες κατοικίες ή επιχειρήσεις καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. «Με την πρόοδο των εργασιών θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις υπόλοιπες φάσεις του έργου», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας.

Οι υπόλοιπες φάσεις

Η Γ΄ φάση του έργου «Ανάπλαση Πλατειών Ακρόπολης-Αλκής», που καλύπτει τμήμα της λεωφόρου Γρ. Αυξεντίου, είναι το τελευταίο του εν λόγω συμβολαίου, το οποίο αρχικά ξεκίνησε με την ανάπλαση της οδού Λουκή Ακρίτα, στην πλατεία Αλκής. Το τμήμα αυτό έχει ήδη ολοκληρωθεί. Το έργο συνεχίζεται με τις κατασκευαστικές εργασίες στο πάνω τμήμα της εμπορικής οδού Ερμού (προς την πλατεία Ακρόπολης) και στην οδό Γλάδστωνος (κάθετη της Ερμού), όπου τα έργα είναι σε εξέλιξη. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, στην οδό Γλάδστωνος τα έργα είναι στο τελικό τους στάδιο, σε αντίθεση με την Ερμού όπου είναι λίγο πιο πίσω συγκριτικά με τη Γλάδστωνος, αλλά συνεχίζονται κανονικά. Με την ολοκλήρωση όλων των φάσεων, το έργο «Ανάπλασης Πλατειών Ακρόπολης-Αλκής» θα προσδώσει μια νέα, σύγχρονη όψη στο κέντρο της Λάρνακας. Θυμίζουμε, ότι στο αστικό εμπορικό κέντρο της πόλης συνεχίζονται παράλληλα και τα έργα για τη Β΄ φάση ανάπλασης δρόμων και πεζοδρομίων για διευκόλυνση ΑμεΑ.