Πιτ Μπουλ δάγκωσε το κοριτσάκι στο Φοινί - Θα καταγγελθούν οι ιδιοκτήτες

Σκύλος ράτσας Πιτ Μπουλ είναι αυτός που δάγκωσε δίχρονο κοριτσάκι στο χωριό Φοινί την περασμένη Κυριακή.

Ο ανώτερος Επαρχιακός Κτηνιατρικός Λειτουργός Λεμεσού, Κωνσταντίνος Οικονομίδης επιβεβαίωσε στο κρατικό ραδιόφωνο ότι δεν θα γίνει ευθανασία καθώς το σκυλί, το οποίο εξετάστηκε δύο φορές από Κτηνιατρικό Λειτουργό, αν και ανήκει σε απαγορευμένη φυλή, δεν παρουσιάζει επιθετικές τάσεις.

Όπως είπε, πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, ενω εξήγησε ότι κάθε σκύλος μπορεί να παρουσιάσει επιθετική συμπεριφορά υπό ορισμένες συνθήκες.

Ερωτηθείς σχετικά είπε ότι το σκυλί θα παραδοθεί στους ιδιοκτήτες του, οι οποίοι θα καταγγελθούν από την Αστυνομία για αμελείς πράξεις.