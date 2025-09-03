Χώματα και χαλίκια έκλεισαν λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας - Δείτε σε ποιο σημείο

Δόθηκε στην κυκλοφορία γύρω στις 10.30π.μ., η αριστερή λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου Λεμεσού-Λευκωσίας, που είχε κλείσει προσωρινά στην κατεύθυνση προς Λευκωσία, στο ύψος της Μουτταγιάκας. Η αριστερή λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου έκλεισε γύρω στις 9.15 το πρωί της Τετάρτης, στο ύψος της Μουτταγιάκας, μετά από πτώση χώματος και χαλικιών, από διερχόμενο φορτηγό όχημα. Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για παροχή βοήθειας και καθαρισμό του δρόμου. Η τροχαία κίνηση διοχετευόταν μέσω της δεξιάς λωρίδας του δρόμου.

