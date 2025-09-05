Χειροπέδες σε ανήλικο για την υπόθεση απόπειρας φόνου στην Πύλα

Χειροπέδες και σε τέταρτο πρόσωπο, πέρασε η αστυνομία σχετικά με την υπόθεση απόπειρας φόνου φρουρού ασφαλείας και εμπρησμού τεσσάρων οχημάτων εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων στην Πύλα, στις 14 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω τις 9 το βράδυ της Πέμπτης, συνελήφθη στην Λευκωσία αλλοδαπός, ηλικίας 17,5 ετών, από τρίτη χώρα, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Θεωρείται ύποπτος για αδικήματα που αφορούν απόπειρα φόνου, εμπρησμού, παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών. Αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον δικαστηρίου για αίτημα προσωποκράτησης του.

Για την ίδια υπόθεση τελούν υπό σύλληψη ακόμη τρία άτομα ηλικίας 44 27 και 23 ετών , όλοι αλλοδαποί.