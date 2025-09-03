Τα ρούχα «καίνε» τον 23χρονο Σύρο - Φαίνεται ότι ήταν ο εμπρηστής των 4 οχημάτων στην Πύλα

Πεπεισμένοι ότι στο πρόσωπο του 23χρονου Σύρου βρήκαν τον δράστη, ο οποίος τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου πυρπόλησε τα τέσσερα αυτοκίνητα στην μάντρα ενοικιάσεως οχημάτων, στον παραλιακό δρόμο της Πύλας, είναι οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας.

Ο νεαρός ύποπτος, ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Τρίτης (2/9) στη Λευκωσία, οδηγήθηκε σήμερα Τετάρτη ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας και προφυλακίστηκε για οκτώ μέρες για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Για την ίδια υπόθεση τελούν υπό κράτηση με διατάγματα του δικαστηρίου ακόμα δύο Σύροι, ένας 44χρονος κατάδικος των Κεντρικών Φυλακών κι ένας 27χρονος, εναντίον των οποίων υπάρχει μαρτυρία που τους εμπλέκει στην εγκληματική ενέργεια. Κατά τη διαδικασία αίτησης, από πλευράς Αστυνομίας, για έκδοση διατάγματος κράτησης του 23χρονου Σύρου, ο εξεταστής της υπόθεσης κατέθεσε στο δικαστήριο ότι υπάρχει μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία τα χαρακτηριστικά και ο σωματότυπος του υπόπτου, καθώς και τα ρούχα που φορούσε, ομοιάζουν με τον ένα εκ των κουκουλοφόρων δραστών που καταγράφουν τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης στην μάντρα ενοικιάσεως αυτοκινήτων.

Συγκεκριμένα, ο 23χρονος φαίνεται να μοιάζει με το άτομο που καθόταν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου των δραστών (ήταν κλοπιμαίο όπως αποδείχθηκε μεταγενέστερα) και μετά από νόημα του κουκουλοφόρου που κρατούσε πιστόλι, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και έθεσε τη φωτιά στα τέσσερα οχήματα.

Στο δικαστήριο αναφέρθηκε, επίσης, ότι κατά την έρευνα που διενήργησε η Αστυνομία στην κατοικία όπου διαμένει ο ύποπτος, λειτουργούσε το πλυντήριο. Οι αστυνομικοί το σταμάτησαν και από αυτό παρέλαβαν ρούχα, τα οποία φαίνεται να φορούσε ο 23χρονος κατά τη συνάντηση που έγινε για την παραλαβή του κλοπιμαίου οχήματος το οποίο χρησιμοποιήθηκε για το εγκληματικό χτύπημα.

Τα ρούχα απεικονίζονται σε screenshot που εντοπίστηκε στο κινητό του 27χρονου υπόπτου. Τα ίδια ρούχα φαίνεται να ομοιάζουν με αυτά που φορούσε ο εμπρηστής στη μάντρα αυτοκινήτων. Επιπρόσθετα, ο εξεταστής της υπόθεσης ανέφερε πως από την οικία του 23χρονου Σύρου παραλήφθηκαν άλλα 38 τεκμήρια, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα και του δικανικού ελέγχου από τα τρία κινητά τηλέφωνα που είχε στην κατοχή του.

Επίσης, στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας βρίσκονται και τα τρία κινητά που κατείχε ο 27χρονος ύποπτος, όπως και το κινητό του 44χρονου κατάδικου των Κεντρικών Φυλακών. Στο κελί του τελευταίου βρέθηκαν σημειώσεις, στις οποίες, μεταξύ άλλων, ήταν γραμμένο το τηλέφωνο του 27χρονου. Για την υπόθεση αναζητούνται κι άλλα πρόσωπα καθώς και σημαντικά τεκμήρια, μεταξύ αυτών το κλοπιμαίο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες και το πιστόλι με το οποίο πυροβολήθηκε ο φρουρός ασφαλείας της επιχείρησης χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί.