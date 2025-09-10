Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Κλείνουν σε ώρες αιχμής 3 δρόμοι στην παλιά Λευκωσία για εργασίες - Αναλυτικά το πότε και που

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Επηρεάζονται Ρηγαίνης, Αρσινόης και Φωκίωνος στις ενορίες Τακαπ Χανέ, Αγίου Ανδρέα και Τρυπιώτη, σύμφωνα με το Δήμο Λευκωσίας.

Από τη Δευτέρα 15 μέχρι την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου θα εκτελούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης στις οδούς Ρηγαίνης, Αρσινόης και Φωκίωνος στις ενορίες Τακαπ Χανέ, Αγίου Ανδρέα και Τρυπιώτη, σύμφωνα με το Δήμο Λευκωσίας. 

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου, οι εργασίες θα αρχίσουν στις 8.00 το πρωί και θα ολοκληρωθούν στις 6:00 το απόγευμα. 

Οι δρόμοι θα δοθούν στην κυκλοφορία με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης του νέου ασφαλτικού οδοστρώματος και της απαιτούμενης σήμανσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γίνονται για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, εργαζομένων και διερχομένων και παρακαλούνται οι διερχόμενοι οδηγοί να ακολουθούν τις σημάνσεις σχετικά με τις παρακάμψεις.

Ο Δήμος, προστίθεται, «κατανοεί τη δυσκολία και ταλαιπωρία που θα προκληθεί και προσβλέπει στη συνεργασία του κοινού για γρηγορότερη και καλύτερη εκτέλεση των εργασιών προς όφελος των περιοχών».  

Διαβεβαιώνει παράλληλα ότι καταβάλλει «κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατό λιγότερη αναστάτωση των δημοτών και επισκεπτών της περιοχής».

(ΚΥΠΕ/ΗΦ)

 

 

Tags

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited