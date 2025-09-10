Κλείνουν σε ώρες αιχμής 3 δρόμοι στην παλιά Λευκωσία για εργασίες - Αναλυτικά το πότε και που

Από τη Δευτέρα 15 μέχρι την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου θα εκτελούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης στις οδούς Ρηγαίνης, Αρσινόης και Φωκίωνος στις ενορίες Τακαπ Χανέ, Αγίου Ανδρέα και Τρυπιώτη, σύμφωνα με το Δήμο Λευκωσίας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου, οι εργασίες θα αρχίσουν στις 8.00 το πρωί και θα ολοκληρωθούν στις 6:00 το απόγευμα.

Οι δρόμοι θα δοθούν στην κυκλοφορία με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης του νέου ασφαλτικού οδοστρώματος και της απαιτούμενης σήμανσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γίνονται για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, εργαζομένων και διερχομένων και παρακαλούνται οι διερχόμενοι οδηγοί να ακολουθούν τις σημάνσεις σχετικά με τις παρακάμψεις.

Ο Δήμος, προστίθεται, «κατανοεί τη δυσκολία και ταλαιπωρία που θα προκληθεί και προσβλέπει στη συνεργασία του κοινού για γρηγορότερη και καλύτερη εκτέλεση των εργασιών προς όφελος των περιοχών».

Διαβεβαιώνει παράλληλα ότι καταβάλλει «κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατό λιγότερη αναστάτωση των δημοτών και επισκεπτών της περιοχής».

(ΚΥΠΕ/ΗΦ)