Μία σύλληψη στη Λάρνακα πριν από τον αγώνα Ανόρθωσης - ΑΕΚ

Ενα πρόσωπο ηλικίας 25 ετών συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου στη Λάρνακα, για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση οχλαγωγίας, επίθεσης εναντίον αστυνομικού και αντίστασης κατά τη νόμιμη σύλληψη.

Σύμφωνα με τον Κλάδο Επικοινωνίας της Αστυνομίας «ο 25χρονος συνελήφθη λίγο πριν από τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ της Ανόρθωσης και της ΑΕΚ, που διεξήχθη χθες, στο στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος», στη Λάρνακα».

Συγκεκριμένα «σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου, πριν την έναρξη του αγώνα, οπαδοί της ομάδας της ΑΕΚ, πραγματοποίησαν πορεία προς το στάδιο. Όταν η πορεία έφτασε στο σημείο, όπου είχαν παραταχθεί δύο διμοιρίες της ΜΜΑΔ, ο 25χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε μέλος της Αστυνομίας, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρα αδικήματα».

Ο 25χρονος «φέρεται να αντιστάθηκε στη σύλληψή του, σπρώχνοντας τους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Ο συλληφθείς τέθηκε υπό κράτηση και σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά την υπόθεση.

Πηγή: ΚΥΠΕ