Ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας τις επόμενες μέρες

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, μέτριοι και τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και τοπικά ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα θα σημειώσει σταδιακά άνοδο για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.