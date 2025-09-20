Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Σύλληψη 16χρονου για άγρια επίθεση σε 41χρονο στη Λάρνακα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο ανήλικος τέθηκε υπό τετραήμερη κράτηση

Στη σύλληψη 16χρονου, προχώρησε η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 9μ.μ. χθες, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία, για εντοπισμό τραυματισμένου προσώπου, σε πολυκατοικία στη Λάρνακα. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή, όπου εντόπισαν 41χρονο, με τραύμα στο κεφάλι.

Ο 41χρονος φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι δέχθηκε επίθεση από αριθμό προσώπων, τα οποία τον κτύπησαν. Ακολούθως μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έλαβε εξιτήριο.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων της Αστυνομίας, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον 16χρονου, ο οποίος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Το πρωί σήμερα ο 16χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα τετραήμερης κράτησης.

Το Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λάρνακας διερευνά την υπόθεση.

Tags

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited