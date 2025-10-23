Η Κίνα κόβει την αγορά ρωσικού πετρελαίου μετά τις κυρώσεις των ΗΠΑ - Έρχεται άνοδος τιμών παγκοσμίως

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η απότομη πτώση της ζήτησης πετρελαίου από τους δύο μεγαλύτερους πελάτες της Ρωσίας, Κίνα και Ινδία, θα ωθήσει προς τα πάνω τις τιμές σε παγκόσμια κλίμακα.

Οι μεγάλες κρατικές πετρελαϊκές εταιρείες της Κίνας - PetroChina, Sinopec, CNOOC και Zhenhua Oil - προχωρούν σε αναστολή της αγοράς ρωσικού πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης, μετά την επιβολή κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στις Rosneft και Lukoil, τις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Μόσχας, σύμφωνα με πληροφορίες από πολλαπλές εμπορικές πηγές, που επικαλείται το Reuters.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που τα διυλιστήρια στην Ινδία, τον μεγαλύτερο αγοραστή ρωσικού πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης, σκοπεύουν να μειώσουν δραστικά τις εισαγωγές αργού από τη Μόσχα, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ λόγω της εισβολής του Κρεμλίνου στην Ουκρανία και της - μέχρι σήμερα - αδυναμίας να τερματιστούν οι συγκρούσεις στο ουκρανικό μέτωπο.

Η απότομη πτώση της ζήτησης πετρελαίου από τους δύο μεγαλύτερους πελάτες της Ρωσίας θα ασκήσει, φυσιολογικά, πίεση στα έσοδα της Μόσχας από το πετρέλαιο και θα αναγκάσει τους κορυφαίους εισαγωγείς παγκοσμίως να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού, ωθώντας προς τα πάνω τις τιμές σε παγκόσμια κλίμακα.

Η Κίνα εισάγει περίπου 1,4 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου την ημέρα μέσω θαλάσσης. Η Vortexa Analytics υπολόγισε τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από κινεζικές κρατικές εταιρείες σε λιγότερο από 250.000 βαρέλια την ημέρα για τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, ενώ η συμβουλευτική εταιρεία Energy Aspects τις υπολόγισε σε 500.000 βαρέλια την ημέρα.

Η Unipec, ο εμπορικός βραχίονας της Sinopec, σταμάτησε τις αγορές ρωσικού πετρελαίου την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τις πηγές, ενώ η Rosneft και η Lukoil πωλούν το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου τους στην Κίνα μέσω μεσαζόντων, αντί να συναλλάσσονται απευθείας με τους αγοραστές, σύμφωνα με εμπόρους.

Στο μεταξύ, οι ανεξάρτητες εταιρείες διύλισης αναμένεται να σταματήσουν προσωρινά τις αγορές για να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των κυρώσεων, ωστόσο θα συνεχίσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, σύμφωνα με αρκετούς ανθρώπους της αγοράς.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Κίνα εισάγει, επίσης, ημερησίως περίπου 900.000 βαρέλια ρωσικού πετρελαίου μέσω αγωγού, το σύνολο του οποίου προορίζεται για την PetroChina, η οποία, σύμφωνα με αρκετούς εμπόρους, είναι πιθανό να επηρεαστεί ελάχιστα από τις κυρώσεις.

