Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Media

Νέα ταινία των Τζέισον Μομόα και Ντέιβ Μπαουτίστα με φόντο τη Χαβάη (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το τρέιλερ της ταινίας δράσης «The Wrecking Crew» κυκλοφόρησε με τους δύο διάσημους ηθοποιούς.

Η Amazon MGM Studios έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ της νέας ταινίας δράσης και κωμωδίας με τίτλο «The Wrecking Crew», στην οποία πρωταγωνιστούν ο Τζέισον Μομόα (Jason Momoa) και ο Ντέιβ Μπαουτίστα (Dave Bautista). 

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του 'Ανχελ Μανουέλ Σότο (Ángel Manuel Soto), πρόκειται να κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της αποκλειστικά μέσω τoυ Prime Video στις 28 Ιανουαρίου. 

Το καστ συμπληρώνουν οι Στίβεν Ρουτ (Stephen Root), Μορένα Μπακαρίν (Morena Baccarin), Κλάες Μπανγκ (Claes Bang),Τζέικομπ Μπαταλόν (Jacob Batalon), Φράνκι 'Ανταμς (Frankie Adams) καθώς και ο Ιάπωνας τραγουδοποιός Miyavi.

Με φόντο τη Χαβάη, το σενάριο του Τζόναθαν Τρόπερ (Jonathan Tropper), επικεντρώνεται «στα αποξενωμένα ετεροθαλή αδέλφια Jonny και James, τα οποία επανενώνονται απρόθυμα για να διερευνήσουν τον μυστηριώδη θάνατο του πατέρα τους».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

ΧόλλυγουντΤΑΙΝΙΑΒΙΝΤΕΟΗΘΟΠΟΙΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα