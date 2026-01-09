Νέα ταινία των Τζέισον Μομόα και Ντέιβ Μπαουτίστα με φόντο τη Χαβάη (βίντεο)

Η Amazon MGM Studios έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ της νέας ταινίας δράσης και κωμωδίας με τίτλο «The Wrecking Crew», στην οποία πρωταγωνιστούν ο Τζέισον Μομόα (Jason Momoa) και ο Ντέιβ Μπαουτίστα (Dave Bautista).

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του 'Ανχελ Μανουέλ Σότο (Ángel Manuel Soto), πρόκειται να κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της αποκλειστικά μέσω τoυ Prime Video στις 28 Ιανουαρίου.

Το καστ συμπληρώνουν οι Στίβεν Ρουτ (Stephen Root), Μορένα Μπακαρίν (Morena Baccarin), Κλάες Μπανγκ (Claes Bang),Τζέικομπ Μπαταλόν (Jacob Batalon), Φράνκι 'Ανταμς (Frankie Adams) καθώς και ο Ιάπωνας τραγουδοποιός Miyavi.

Με φόντο τη Χαβάη, το σενάριο του Τζόναθαν Τρόπερ (Jonathan Tropper), επικεντρώνεται «στα αποξενωμένα ετεροθαλή αδέλφια Jonny και James, τα οποία επανενώνονται απρόθυμα για να διερευνήσουν τον μυστηριώδη θάνατο του πατέρα τους».

