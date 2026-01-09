Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ισχυροί άνεμοι σαρώνουν την Κύπρο - 17 περιστατικά σε Λευκωσία, Λεμεσό και Αμμόχωστο

Πτώσεις δέντρων, μετακινήσεις τεντών και σπινθηρισμοί από καλώδια - Η Πυροσβεστική προειδοποιεί για προσοχή

Οι ισχυροί άνεμοι που πλήττουν την Κύπρο σήμερα προκάλεσαν συνολικά 17 περιστατικά σε Λευκωσία, Λεμεσό και Αμμόχωστο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, ανέφερε ότι οι μεγαλύτερες παρεμβάσεις έγιναν στη Λευκωσία και τον Στρόβολο, όπου οι πυροσβέστες ανταποκρίθηκαν σε 12 περιστατικά. Δέκα αφορούσαν πτώσεις ή μετακινήσεις δέντρων, ενώ δύο περιστατικά χρειάστηκαν παρέμβαση για μετακίνηση τέντας και στέγαστρου πέργολας.

Στην Αμμόχωστο, οι δυνάμεις επενέβησαν για την πτώση ενός δέντρου, ενώ στη Λεμεσό και την κοινότητα Κελλάκι καταγράφηκαν τέσσερα περιστατικά: δύο πτώσεις δέντρων, μία μετακίνηση τσίγκου και ένα περιστατικό σπινθηρισμού από καλώδια της ΑΗΚ.

«Καλούμε όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ασφαλίζουν αντικείμενα που μπορούν να παρασυρθούν από τον άνεμο και να αποφεύγουν περιττές μετακινήσεις», τόνισε ο κ. Κεττής.

Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι οι ισχυροί άνεμοι μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές και καλεί τους πολίτες να ακολουθούν τα μέτρα ασφαλείας μέχρι η κακοκαιρία να υποχωρήσει.

