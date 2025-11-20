Καραμπόλα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού: Κλειστή η δεξιά λωρίδα, δείτε σε ποιο σημείο

Λόγω οδικής σύγκρουσης (4 οχημάτων), στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, με κατεύθυνση τη Λεμεσό, στο ύψος της Παρεκκλησιάς, έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται επί τόπου για ρύθμιση της τροχαίας κίνησης.