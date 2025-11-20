Έχασε 16.000 ευρώ από απάτη με ψεύτικο SMS από το ΓΕΣΥ - Τι να προσέξετε

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση διαδικτυακής απάτης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την απόσπαση χρηματικού ποσού ύψους 16.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο παραπονούμενος έλαβε μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο με εμφανιζόμενο αποστολέα το ΓΕΣΥ.

Στο μήνυμα, το οποίο ήταν στην αγγλική γλώσσα, του ζητήθηκε όπως προβεί σε ανανέωση του προφίλ του, διαφορετικά ο λογαριασμός του θα απενεργοποιείτο.

Ο παραπονούμενος ακολούθησε τις οδηγίες που του δόθηκαν, προχωρώντας σε επαλήθευση λογαριασμού και καταχώρηση στοιχείων τραπεζικής κάρτας.

Αργότερα διαπίστωσε ότι από τον τραπεζικό του λογαριασμό είχε κλαπεί το ποσό των 16.000 ευρώ.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συστήνει την προσοχή του κοινού ότι τέτοιου είδους μηνύματα είναι κακόβουλα και δεν σχετίζονται με το ΓΕΣΥ.

Συμβουλές: