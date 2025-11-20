Έχασε 16.000 ευρώ από απάτη με ψεύτικο SMS από το ΓΕΣΥ - Τι να προσέξετε

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση διαδικτυακής απάτης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την απόσπαση χρηματικού ποσού ύψους 16.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την καταγγελία, ο παραπονούμενος έλαβε μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο με εμφανιζόμενο αποστολέα το ΓΕΣΥ.
Στο μήνυμα, το οποίο ήταν στην αγγλική γλώσσα, του ζητήθηκε όπως προβεί σε ανανέωση του προφίλ του, διαφορετικά ο λογαριασμός του θα απενεργοποιείτο.
Ο παραπονούμενος ακολούθησε τις οδηγίες που του δόθηκαν, προχωρώντας σε επαλήθευση λογαριασμού και καταχώρηση στοιχείων τραπεζικής κάρτας.
Αργότερα διαπίστωσε ότι από τον τραπεζικό του λογαριασμό είχε κλαπεί το ποσό των 16.000 ευρώ.
Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.
Η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συστήνει την προσοχή του κοινού ότι τέτοιου είδους μηνύματα είναι κακόβουλα και δεν σχετίζονται με το ΓΕΣΥ.
Συμβουλές:
- Το κοινό καλείται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να μην ανταποκρίνεται σε τέτοιου είδους μηνύματα και ηλεκτρονικούς συνδέσμους.
- Να μην αποκαλύπτει σε κανένα πρόσωπο τα προσωπικά του στοιχεία και κωδικούς πρόσβασης.
- Να επιβεβαιώνει την αυθεντικότητα μηνυμάτων που ζητούν την τοποθέτηση κωδικών πρόσβασης.
- Σε περίπτωση τοποθέτησης των κωδικών πρόσβασης στον ύποπτο ηλεκτρονικό σύνδεσμο να γίνεται ΑΜΕΣΑ αλλαγή του κωδικού και ασφάλιση του λογαριασμού.
- Να διατηρεί διαφορετικό κωδικό πρόσβασης για κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία που διατηρεί.