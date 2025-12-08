Φόνος στις Κεντρικές Φυλακές: Γρονθοκόπησε το θύμα στο μάτι - Υπό οκταήμερη κράτηση 30χρονος Ε/κ

Διάταγμα προσωποκράτησης οκτώ ημερών εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εναντίον του 30χρονου ε/κ υπόπτου για τον φόνο στις Φυλακές.

Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο ο ύποπτος χθες το απόγευμα εισήλθε στο κελί του θύματος. Όταν επιχείρησε να βγάλει εκτός κελιού τον συγκρατούμενο του θύματος, αυτός αντέδρασε.

Ο ύποπτος κτύπησε το θύμα με γροθιά στο μάτι. Μετά από παρέμβαση των δεσμοφυλάκων ηρεμησαν τα πνευματα. Λίγα λεπτά αργότερα το θύμα ένιωσε αδιαθεσία και λιποθύμησε. Μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο όπου οι επί καθήκοντι γιατροί διαπίστωσαν ότι ήταν νεκρός.

Υπενθυμίζεται ότι άντρας ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις Κεντρικές Φυλακές. Ο άντρας εντοπίστηκε αιμόφυρτος από δεσμοφύλακες των Κεντρικών Φυλακών, ο οποίος δέχθηκε άγρια επίθεση από συγκρατούμενους του.