Φόνος στις Κεντρικές: Χειροπέδες σε 30χρονο - Πάει δικαστήριο, άλλα δύο εντάλματα από την Αστυνομία

Υπενθυμίζεται ότι άντρας ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις Κεντρικές Φυλακές. Ο άντρας εντοπίστηκε αιμόφυρτος από δεσμοφύλακες των Κεντρικών Φυλακών, ο οποίος δέχθηκε άγρια επίθεση από συγκρατούμενους του.

Χειροπέδες σε ένα πρόσωπο για φόνο εκ προμελέτης στις κεντρικές φυλακές, προχώρησε τα ξημερώματα της Δευτέρας, βάσει δικαστικού εντάλματος, η Αστυνομία. Πρόκειται για 30χρονο Ε/Κ κατάδικο. Ο 30χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Ο άτυχος άντρας, αραβικής καταγωγής, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου οι επί καθήκοντι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του.

Εκδόθηκαν τρία εντάλματα σύλληψης τριών κρατουμένων των Φυλακών.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας.

