Εφετείο: Έστειλε στη φυλακή νεαρό για σεξουαλική κακοποίηση παιδιού

Το Εφετείο ανέτρεψε την ποινή φυλάκισης με αναστολή και επέβαλε ποινή άμεσης φυλάκισης τριών ετών σε νεαρό ο οποίος κατόπιν παραδοχής κρίθηκε ένοχος στην κατηγορία για σεξουαλική κακοποίηση παιδιού.

Το κατηγορητήριο της υπόθεσης είχε καταχωρηθεί στις 20.1.2020, δηλαδή 10 μόλις μέρες μετά το επίδικο περιστατικό, ενώ η ποινή του επιβλήθηκε στις 7.3.2025, πέντε και πλέον έτη μετά, αφού προχώρησε σε παραδοχή μόλις στις 3.12.2024. Όπως προκύπτει, μέσα από τα γεγονότα της πρωτόδικης απόφασης, τα οποία εκτέθηκαν από το πρωτόδικο Δικαστήριο, τα υπό κρίση αδικήματα διαπράχθηκαν στις 10.1.2020, όταν ο νεαρός άντρας, που κατά τον επίδικο χρόνο ήταν υπάλληλος σε μία εταιρεία μετακόμισης, μετέβη μαζί με άλλους υπαλλήλους της εταιρείας, στην οικία της μητέρας της ανήλικης παραπονούμενης, τότε ηλικίας μόλις 8 ½ ετών, για να βοηθήσει στη μετακόμισή τους. Όταν η ανήλικη ανέβηκε σε υπνοδωμάτιο που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο της κατοικίας της για να πάρει ένα παιχνίδι, αντιλήφθηκε τον κατηγορούμενο να έχει το γεννητικό του όργανο έξω από το παντελόνι του, τη ρώτησε εάν ήθελε να το αγγίξει και όταν αυτή του απάντησε ότι δεν ήθελε, της ζήτησε να τον αγκαλιάσει και αφού αυτή τον αγκάλιασε, εκείνος τη σήκωσε πάνω, της έσφιξε τα οπίσθια πάνω από τα ρούχα και της ζήτησε να μην το πει σε κανέναν.

Το πρωτόδικο δικαστήριο επέβαλε στον νεαρό ποινή φυλάκισης δύο ετών με αναστολή επικαλούμενο σειρά από μετριαστικούς παράγοντες που παρουσίασε ο συνήγορος υπεράσπισης.

Η επιβληθείσα ποινή κρίθηκε έκδηλα ανεπαρκείς και ο Γενικός Εισαγγελέας εφεσίβαλε την πρωτόδικη απόφαση. Το εφετείο εξετάζοντας τους λόγους της έφεσης έκρινε ότι λανθασμένη την ποινή που επιβλήθηκε καθώς και την απόφαση για αναστολή. Το Εφετείο αποφάσισε όπως αυξηθεί η ποινή φυλάκισης σε τρία χρόνια, η οποία είναι άμεση και άρχισε από τις 8 Δεκεμβρίου ημέρα έκδοσης της απόφασης.