Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Εφετείο: Έστειλε στη φυλακή νεαρό για σεξουαλική κακοποίηση παιδιού

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Header Image

Το Εφετείο έκρινε λανθασμένη την ποινή με αναστολή και αύξησε την κάθειρξη σε τρία χρόνια

Το Εφετείο ανέτρεψε την ποινή φυλάκισης με αναστολή και επέβαλε ποινή άμεσης φυλάκισης τριών ετών σε νεαρό ο οποίος κατόπιν παραδοχής κρίθηκε ένοχος στην κατηγορία για σεξουαλική κακοποίηση παιδιού.

Το κατηγορητήριο της υπόθεσης είχε καταχωρηθεί στις 20.1.2020, δηλαδή 10 μόλις μέρες μετά το επίδικο περιστατικό, ενώ η ποινή του επιβλήθηκε στις 7.3.2025, πέντε και πλέον έτη μετά, αφού προχώρησε σε παραδοχή μόλις στις 3.12.2024. Όπως προκύπτει, μέσα από τα γεγονότα της πρωτόδικης απόφασης, τα οποία εκτέθηκαν από το πρωτόδικο Δικαστήριο, τα υπό κρίση αδικήματα διαπράχθηκαν στις 10.1.2020, όταν ο νεαρός άντρας, που κατά τον επίδικο χρόνο ήταν υπάλληλος σε μία εταιρεία μετακόμισης, μετέβη μαζί με άλλους υπαλλήλους της εταιρείας, στην οικία της μητέρας της ανήλικης παραπονούμενης, τότε ηλικίας μόλις 8 ½ ετών, για να βοηθήσει στη μετακόμισή τους. Όταν η ανήλικη ανέβηκε σε υπνοδωμάτιο που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο της κατοικίας της για να πάρει ένα παιχνίδι, αντιλήφθηκε τον κατηγορούμενο να έχει το γεννητικό του όργανο έξω από το παντελόνι του, τη ρώτησε εάν ήθελε να το αγγίξει και όταν αυτή του απάντησε ότι δεν ήθελε, της ζήτησε να τον αγκαλιάσει και αφού αυτή τον αγκάλιασε, εκείνος τη σήκωσε πάνω, της έσφιξε τα οπίσθια πάνω από τα ρούχα και της ζήτησε να μην το πει σε κανέναν.

Το πρωτόδικο δικαστήριο επέβαλε στον νεαρό ποινή φυλάκισης δύο ετών με αναστολή επικαλούμενο σειρά από μετριαστικούς παράγοντες που παρουσίασε ο συνήγορος υπεράσπισης.

Η επιβληθείσα ποινή κρίθηκε έκδηλα ανεπαρκείς και ο Γενικός Εισαγγελέας εφεσίβαλε την πρωτόδικη απόφαση. Το εφετείο εξετάζοντας τους λόγους της έφεσης έκρινε ότι λανθασμένη την ποινή που επιβλήθηκε καθώς και την απόφαση για αναστολή. Το Εφετείο αποφάσισε όπως αυξηθεί η ποινή φυλάκισης σε τρία χρόνια, η οποία είναι άμεση και άρχισε από τις 8 Δεκεμβρίου ημέρα έκδοσης της απόφασης.

Tags

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΠοινέςΣεξουαλική παρενόχλησησεξουαλική κακοποίησηΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα