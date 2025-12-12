Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Τροχαίο στην Παλλουριώτισσα: Αυτοκίνητο παρέσυρε 9χρονο ποδηλάτη - Κρίσιμη η κατάστασή του

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Φέρει αιμορραγία στο κεφάλι - Η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες του τροχαίου με οδηγό 19χρονη

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Μακάρειο Νοσοκομείο 9χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σε οδική σύγκρουση χθες βράδυ στη λεωφόρο Αγίου Ανδρέου, στην Παλλουριώτισσα.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις εννέα το βράδυ, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονη συγκρούστηκε με το ποδήλατο που οδηγούσε ο 9χρονος, τη στιγμή που επιχειρούσε να διασταυρώσει τον δρόμο.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και στη συνέχεια στο Μακάρειο, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει αιμορραγία στο κεφάλι. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Tags

δυστυχήματαΤΡΟΧΑΙΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα