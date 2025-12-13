Στην ανάγκη ενίσχυσης παρουσίας της Αστυνομίας, αναφέρθηκε ο Φυτιρής

Στρατηγικοί στόχοι είναι η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, η καταπολέμηση των ναρκωτικών και η μείωση των τροχαίων συγκρούσεων, είπε ο νέος Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Κωνσταντίνος Φυτιρής, κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στο Αρχηγείο Αστυνομίας, που πραγματοποίησε χθες Παρασκευή.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε ακόμα στην ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της Αστυνομίας, σε παγκύπρια βάση, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Ο Υπουργός συναντήθηκε με την ηγεσία της Αστυνομίας και τους Αστυνομικούς Διευθυντές / Διοικητές και ενημερώθηκε από τον Αρχηγό της Αστυνομίας Θεμιστό Αρναούτη, για τη δομή και λειτουργία του Σώματος.

Στο πλαίσιο της παρουσίασής του, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Αρχηγός Αστυνομίας αναφέρθηκε στους στόχους που τέθηκαν από την ηγεσία, για την αναδιοργάνωση της Αστυνομίας.

Αναφέρθηκε ακόμα στην επιχειρησιακή ετοιμότητα της Αστυνομίας για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, στο ανθρώπινο δυναμικό, με επίκεντρο τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της Αστυνομίας και την αντιμετώπιση της διαφθοράς, ως επίσης και στην τεχνολογική αναβάθμιση, εστιάζοντας στη βελτίωση της επικοινωνίας με τους πολίτες και σε θέματα κυβερνοασφάλειας.