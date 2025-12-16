Συνελήφθη 34χρονος στο Δάλι με κοσμήματα, κάρτες, μαχαίρια και ναρκωτικά (φωτογραφίες)

Μέλη της Αστυνομίας και συγκεκριμένα μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Πέρα Χωρίου, μετά από πληροφορία που έλαβαν λίγο πριν τη 1.30 τα μεσάνυκτα, το βράδυ που πέρασε, σχετικά με ύποπτο πρόσωπο σε περιοχή στο Δάλι, στην επαρχία Λευκωσίας, μετέβησαν για εξετάσεις στην περιοχή, όπου σε δημόσιο πάρκο εντόπισαν άντρα ηλικία 34 ετών, τον οποίο και ανέκοψαν για έλεγχο.

Στην κατοχή του 34χρονου τα μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν αριθμό κοσμημάτων, όπως ασημένια σκουλαρίκια και ένα δακτυλίδι, καδένες λαιμού, σταυρούς, καθώς και ένα γυναικείο ρολόι, ενώ εντόπισαν και αριθμό τραπεζικών καρτών, στο όνομα πέντε άλλων προσώπων. Εντόπισαν επίσης στην κατοχή του 34χρονου, δύο μαχαίρια και επιθετικά όργανα, διαρρηκτικά εργαλεία, καθώς και ποσότητα κρυσταλλικής ουσίας, βάρους πέντε γραμμαρίων περίπου, που πιστεύεται ότι είναι ναρκωτικά.

Τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη του 34χρονου, για αυτόφωρα αδικήματα παράνομης κατοχής περιουσίας, κατοχής διαρρηκτικών εργαλείων, μαχαιροφορίας, κατοχής επιθετικών οργάνων, και κατοχής ναρκωτικών. Ο 34χρονος τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Πέρα Χωρίου και η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λευκωσίας) συνεχίζουν τις εξετάσεις.





