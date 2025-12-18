Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Σύλληψη 41χρονου για διαδικτυακή απάτη μετά από ευρωπαϊκό ένταλμα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κατηγορείται ότι παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος εταιρείας και απέσπασε χρηματικό ποσό από 71χρονο στην επαρχία Αμμοχώστου – Παραδόθηκε στις κυπριακές Αρχές και τέθηκε υπό κράτηση.

Στη σύλληψη 41χρονου άνδρα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης απάτης μέσω διαδικτύου και απόσπασης χρηματικού ποσού, προχώρησαν οι Αρχές, έπειτα από εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Πρόκειται για κάτοχο ευρωπαϊκής ταυτότητας, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε ευρωπαϊκή χώρα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η υπόθεση διερευνάται μετά από καταγγελία 71χρονου κατοίκου της επαρχίας Αμμοχώστου, που υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2021. Από τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων προέκυψε η εμπλοκή του 41χρονου.

Όπως αναφέρεται, τον Ιούλιο του 2021 ο 71χρονος είχε προχωρήσει σε παραγγελία εξαρτημάτων φορτηγών από εταιρεία που εδρεύει σε ευρωπαϊκή χώρα. Ο 41χρονος φέρεται να παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος της εταιρείας και να ζήτησε όπως το χρηματικό ποσό καταβληθεί σε διαφορετικό λογαριασμό από αυτόν της εταιρείας, με αποτέλεσμα τα χρήματα να καταλήξουν σε τραπεζικό λογαριασμό σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Εναντίον του 41χρονου είχε εκδοθεί δικαστικό ένταλμα σύλληψης και ακολούθως ευρωπαϊκό και διεθνές ένταλμα. Ο ίδιος συνελήφθη τον Απρίλιο του 2025 σε ευρωπαϊκή χώρα δυνάμει του ευρωπαϊκού εντάλματος, ενώ στη συνέχεια κινήθηκε η διαδικασία έκδοσής του στην Κύπρο.

Χθες βράδυ παραδόθηκε στις κυπριακές Αρχές στο αεροδρόμιο Λάρνακας, όπου επανασυνελήφθη βάσει του δικαστικού εντάλματος που εκκρεμούσε εναντίον του και τέθηκε υπό κράτηση.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗδιαδικτυακή απάτηΣΥΛΛΗΨΗΑΠΑΤΗΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα