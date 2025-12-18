Σύλληψη 41χρονου για διαδικτυακή απάτη μετά από ευρωπαϊκό ένταλμα

Στη σύλληψη 41χρονου άνδρα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης απάτης μέσω διαδικτύου και απόσπασης χρηματικού ποσού, προχώρησαν οι Αρχές, έπειτα από εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Πρόκειται για κάτοχο ευρωπαϊκής ταυτότητας, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε ευρωπαϊκή χώρα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η υπόθεση διερευνάται μετά από καταγγελία 71χρονου κατοίκου της επαρχίας Αμμοχώστου, που υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2021. Από τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων προέκυψε η εμπλοκή του 41χρονου.

Όπως αναφέρεται, τον Ιούλιο του 2021 ο 71χρονος είχε προχωρήσει σε παραγγελία εξαρτημάτων φορτηγών από εταιρεία που εδρεύει σε ευρωπαϊκή χώρα. Ο 41χρονος φέρεται να παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος της εταιρείας και να ζήτησε όπως το χρηματικό ποσό καταβληθεί σε διαφορετικό λογαριασμό από αυτόν της εταιρείας, με αποτέλεσμα τα χρήματα να καταλήξουν σε τραπεζικό λογαριασμό σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Εναντίον του 41χρονου είχε εκδοθεί δικαστικό ένταλμα σύλληψης και ακολούθως ευρωπαϊκό και διεθνές ένταλμα. Ο ίδιος συνελήφθη τον Απρίλιο του 2025 σε ευρωπαϊκή χώρα δυνάμει του ευρωπαϊκού εντάλματος, ενώ στη συνέχεια κινήθηκε η διαδικασία έκδοσής του στην Κύπρο.

Χθες βράδυ παραδόθηκε στις κυπριακές Αρχές στο αεροδρόμιο Λάρνακας, όπου επανασυνελήφθη βάσει του δικαστικού εντάλματος που εκκρεμούσε εναντίον του και τέθηκε υπό κράτηση.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.