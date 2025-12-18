Λεμεσός: Πάει για το 2026 η απόφαση για τα Malls

Στις αρχές του 2026, και συγκεκριμένα εντός Ιανουαρίου ή Φεβρουαρίου, αναμένεται να παρθούν οι τελικές αποφάσεις του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων σχετικά με τα δύο malls που αιτούνται άδεια στη Λεμεσό, σε απόσταση μόλις 300 μέτρων το ένα από το άλλο. Μιλώντας στον «Π» ο ΣΥΜΕΠΑ, Σωτήρης Κτωρίδης, εξήγησε τη διαδικασία που ακολουθεί το Συμβούλιο η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, επαναλαμβάνοντας ότι η τελική απόφαση βρίσκεται στα χέρια του Υπουργικού Συμβουλίου που έχει την απόλυτη εξουσία σύμφωνα με τη νομοθεσία για να αποφασίσει τελεσίδικα.

Σύμφωνα με τον κ. Κτωρίδη βρίσκονται ενώπιον του ΣΥΜΕΠΑ δύο αιτήσεις. Η μία αφορά το «The Mall of Limassol Ltd» και η άλλη είναι αίτηση των C.A.C. Papantoniou LTD, Σουζάνας και Γιαννάκη Χριστοδούλου και Jumbo Trading LTD που ουσιαστικά αφορά το mall με την εμπορική ονομασία «Limassol Mall». Για τις δύο προτεινόμενες αναπτύξεις έγιναν δύο ξεχωριστές διαδικασίες δημόσιας ακρόασης, για την πρώτη στις 10 Οκτωβρίου και για τη δεύτερη στις 24 Οκτωβρίου. Σε συνεδρίαση του ΣΥΜΕΠΑ στις αρχές Δεκεμβρίου τα μέλη ενέκριναν τα τελικά πρακτικά των δύο δημόσιων ακροάσεων και θα κληθούν να πάρουν οριστικές αποφάσεις έπειτα από συζήτηση όλων των παραμέτρων σε επόμενες συνεδριάσεις. Στις 19 Δεκεμβρίου υπάρχει προγραμματισμένη συνεδρίαση όπου αναμένεται να συζητηθεί το θέμα σε προκαταρκτικό επίπεδο.

Κληθείς να σχολιάσει τα πιθανά σενάρια, ο κ. Κτωρίδης ξεκαθάρισε ότι οι δύο αιτήσεις είναι ταυτόχρονα ενώπιον του ΣΥΜΕΠΑ και εξετάζονται μαζί. Περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο θα παρθεί απόφαση-εισήγηση προς το Υπουργικό, είπε ότι πρώτα θα αποφασίσουν κατά πόσο μπορούν να αδειοδοτηθούν και τα δύο εμπορικά κέντρα. Σε περίπτωση που η απόφαση είναι θετική, θα ετοιμαστεί η ανάλογη αιτιολογημένη εισήγηση. Σε περίπτωση που υπάρχει αρνητική γνώμη για αδειοδότηση δύο αναπτύξεων θα παρθεί απόφαση ποιο από τα δύο θα αδειοδοτηθεί και γιατί, ενώ υπάρχει η δυνατότητα το ΣΥΜΕΠΑ να καθορίσει και το μέγεθος της ανάπτυξης, άσχετο με την αίτηση που υπάρχει. Εννοείται υπάρχει και η δυνατότητα για αρνητική γνωμάτευση και για τις δύο αναπτύξεις.

Με αρκετές φωνές

Όπως είναι γνωστό εδώ και καιρό, υπάρχουν ήδη μεγάλες αντιδράσεις στο ενδεχόμενο αδειοδότησης των δύο malls, κυρίως λόγω του ήδη υπάρχοντος κυκλοφοριακού προβλήματος της περιοχής. Σχετικά με την πρώτη ανάπτυξη που αφορά τον Δήμο Λεμεσού, ήδη υπήρχε αρνητική τοποθέτηση από τους Δήμους Λεμεσού, Αμαθούντας αλλά και από τον ΕΟΑ. Για την ανάπτυξη που εμπίπτει στα δημοτικά όρια Αμαθούντας, το ΣΥΜΕΠΑ ζήτησε με επιστολή διευκρινίσεις στην τοποθέτηση στη δημόσια ακρόαση του δημάρχου, Κυριακού Ξυδιά, σχετικά με διάφορα ζητήματα που έθιξε.

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν ενώπιον του ΣΥΜΕΠΑ διάφορες ενστάσεις και για τις δύο αναπτύξεις από περίοικους, καταστηματάρχες, άλλες γειτονικές επιχειρήσεις, αλλά και διάφορες απόψεις από αρμόδια κυβερνητικά τμήματα με εισηγήσεις και προτάσεις.