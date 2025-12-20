Φωτιά σε σπίτι στην Κυπερούντα - Κατέρρευσε μέρος της στέγης

Πυρκαγιά ξέσπασε σε διώροφη κατοικία λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην κοινότητα Κυπερούντα, κινητοποιώντας άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής.

Σύμφωνα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κέττη, το περιστατικό στην Κυπερούντα σημειώθηκε στις 00:11, όταν λήφθηκε κλήση στον Πυροσβεστικό Σταθμό Υπαίθρου Μονιάτη για φωτιά στη διώροφη οικία.

Όπως διαπιστώθηκε, η πυρκαγιά ξεκίνησε από εύφλεκτο υλικό το οποίο εφαπτόταν σε τζάκι και γρήγορα επεκτάθηκε στην οροφή του σπιτιού. Η ένταση της φωτιάς ήταν τέτοια που προκάλεσε την κατάρρευση μικρού μέρους της στέγης.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν τρία πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ συνέδραμε και πυροσβεστικό όχημα της Επισταθμίας Τροόδους. Τα μέλη της δύναμης έκαναν χρήση αναπνευστικών συσκευών και εγκαταστάσεων σωλήνων νερού για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο 24ώρο ανταποκρίθηκε συνολικά σε 39 περιστατικά, εκ των οποίων τα 27 αφορούσαν πυρκαγιές και τα 12 ειδικές εξυπηρετήσεις.