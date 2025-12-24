Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Νύχτα χάους στη Λεμεσό: Προσέκρουσαν σε περιπολικό, τραυμάτισαν αστυνομικό - Στη ΜΕΘ 31χρονος

Τρεις συλλήψεις μετά από επεισοδιακή καταδίωξη - Εντοπίστηκαν όπλα, φυσίγγια και ναρκωτικά

Λίγο μετά τα μεσάνυκτα χθες βράδυ, μέλη της Αστυνομίας κλήθηκαν σε περιστατικό οχληρίας σε ανοικτό χώρο στη Λεμεσό. 
Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπολα μετέβησαν στην περιοχή για εξετάσεις, όπου εντόπισαν δύο μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού και δύο αυτοκίνητα, οι οδηγοί των οποίων στη θέα των μελών της Αστυνομίας επιχείρησαν να εγκαταλείψουν το σημείο, αγνοώντας τις υποδείξεις των αστυνομικών και προσκρούοντας σε υπηρεσιακά οχήματα, με αποτέλεσμα ένα μέλος της Αστυνομίας να τραυματιστεί στο πόδι.

Στην προσπάθεια μέλους της Αστυνομίας να ακινητοποιήσει ένα από τα αυτοκίνητα, ο οδηγός αντιδρούσε, επιδεικνύοντας επιθετική συμπεριφορά προς τα μέλη της Αστυνομίας,  με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρα αδικήματα με τη χρήση ανάλογης βίας. Πρόκειται για 31χρονο κάτοικο Λεμεσού. Σε έρευνα που ακολούθησε στο συγκεκριμένο όχημα, εντοπίστηκε ένα ρόπαλο, μία συσκευή εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας, αριθμός φυσιγγίων, καθώς και ποσότητα ναρκωτικών.  

Ακολούθως, ο 31χρονος συλληφθέντας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στο έδαφος.  Κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο τον μετέφερε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου από εξετάσεις που υποβλήθηκε διαπιστώθηκε ότι έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών, ενώ από περαιτέρω εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, δεν φαίνεται να έχει οποιεσδήποτε κακώσεις. Ο 31χρονος λόγω της κατάστασης της υγείας του μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.   

Για αυτόφωρα αδικήματα συνελήφθησαν επίσης άλλα δύο πρόσωπα ηλικίας 15 και 21 ετών. Πρόκειται για τον οδηγό της μίας εκ των δύο μοτοσικλετών και του δεύτερου οχήματος που εντοπίστηκαν στην περιοχή. 

Σημειώνεται ότι η δεύτερη μοτοσικλέτα, ο οδηγός της οποίας εγκατέλειψε τη σκηνή και αναζητείται, είχε καταγγελθεί ως κλοπιμαία τον περασμένο Νοέμβριο στη Λεμεσό. 

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.

