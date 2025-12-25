Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Μαζικά αλκοτέστ τη νύχτα: 59 οδηγοί καταγγέλθηκαν για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Πέραν των 1.700 ελέγχων διενεργήθηκαν σε όλες τις επαρχίες το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων, με αποτέλεσμα 234 τροχαίες καταγγελίες, κατακράτηση 16 οχημάτων και σύλληψη οκτώ προσώπων.

Δυναμική παρουσία στους δρόμους και σε καίρια σημεία αστικών περιοχών είχε η Αστυνομία και κατά τη διάρκεια της νύχτας, συνεχίζοντας τις ενισχυμένες δράσεις της για προστασία των πολιτών και διασφάλιση της τάξης. 

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι έλεγχοι, περιπολίες και παρεμβάσεις σε περιοχές υψηλής εγκληματικότητας. Παράλληλα αξιοποιούνται πληροφορίες σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές, για την αποτελεσματική πρόληψη και καταστολή παραβατικών  φαινομένων.

Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν πέραν των 1700 ελέγχων, από τους οποίους προέκυψαν 234 τροχαίες καταγγελίες. Από αυτές 59 αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ πέντε οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί σε προκαταρκτικό έλεγχο ναρκωτικών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν συνολικά 16 οχήματα, ενώ παράλληλα συνελήφθησαν οκτώ πρόσωπα για αδικήματα που αφορούσαν μεταξύ άλλων παράνομη είσοδο, κλοπή και πρόκληση κακόβουλης ζημιάς, επίθεση εναντίον αστυνομικού και παράνομη κατοχή ναρκωτικών.

Οι επιχειρήσεις αυτές, εντάσσονται σε ένα ευρύ και διαρκώς ενισχυόμενο σχέδιο πάταξης της εγκληματικότητας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες. 

 

 

 

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΤΡΟΧΑΙΟτροχαια

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα