Ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής στις 2 Απριλίου πρόταση νόμου ΑΚΕΛ για περιορισμό αγοράς γης από αλλοδαπούς

Ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής στις 2 Απριλίου θα τεθεί πρόταση νόμου του Γενικού Γραμματέα και Βουλευτή του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου, που αφορά στην κατάργηση διατάξεων που επιτρέπουν την έμμεση απόκτηση ακινήτων από αλλοδαπούς χωρίς άδεια του Υπουργικού Συμβουλίου και στην εισαγωγή μηχανισμών και κριτηρίων αποτελεσματικού ελέγχου, η οποία συζητήθηκε την Πέμπτη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.

Σε δήλωσή του μετά το τέλος της συνεδρίασης της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, ανέφερε ότι «δυστυχώς εδώ και δεκαετίες στην Κυπριακή Δημοκρατία επικρατεί ένα πλιάτσικο αγοράς και πώλησης κυπριακής γης, ανεξέλεγκτα από αλλοδαπούς».

«Κατορθώσαμε μέσα από ένα διάλογο να καταλήξουμε σε ένα ενοποιημένο κείμενο, το οποίο φαίνεται να αποκτά και πλειοψηφία για να οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «στα βασικά ζητήματα υπάρχει και συναίνεση της εκτελεστικής εξουσίας».

Όπως εξήγησε ο κ. Δαμιανού, με την πρόταση νόμου τίθενται απαγορεύσεις που θα αφορούν την αγορά, τη μεταβίβαση, απόκτηση δασικής και γεωργικής γης από αλλοδαπούς, καθώς και την κτήση ακίνητης ιδιοκτησίας που γειτνιάζει με τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός ή περιοχή που αφορά κρίσιμες υποδομές ζωτικής σημασίας για την Κυπριακή Δημοκρατία (λιμάνια, αεροδρόμια, στρατόπεδα, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, παραλίες).

Την ίδια ώρα, συνέχισε, εντάσσεται ένας μακρύς κατάλογος προϋποθέσεων που πρέπει να τηρούνται για την απόκτηση από αλλοδαπούς γης ή ακινήτων με συγκεκριμένο εμβαδόν, σημειώνοντας ότι «θέτουμε αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια στις περιπτώσεις εκείνες που θα επιτρέπεται με πολύ μικρότερο εμβαδό να αποκτάται τέτοια γη και τέτοια ακίνητη ιδιοκτησία».

«Ξεχειλώθηκαν κριτήρια με κανονισμούς και αποφάσεις Υπουργικών Συμβουλίων και δυστυχώς σήμερα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό κυπριακής γης δεν βρίσκεται σε χέρια Κυπρίων», επεσήμανε ο κ. Δαμιανού.

Κληθείς να αναφέρει αριθμητικά στοιχεία για την αγορά κυπριακής γης από αλλοδαπούς, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών είπε πως «υπάρχουν διιστάμενοι αριθμοί και απόψεις, αλλά τα δεδομένα των τελευταίων χρόνων λένε ότι ένα στα 2 αγοραπωλητήρια αφορά αγορές από πολίτες τρίτων κρατών. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος και την έκταση του ζητήματος σε μια ημικατεχόμενη Κύπρο, μέρος της οποίας κρατούν και οι βρετανικές βάσεις», επεσήμανε, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η πρόταση νόμου θα υπερψηφιστεί στις 2 Απριλίου με μεγάλη πλειοψηφία.

Πηγή: ΚΥΠΕ