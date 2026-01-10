Λεμεσός: Πήρε φωτιά αυτοκίνητο έξω από το σπίτι του ιδιοκτήτη - Διερευνά το ΤΑΕ

Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 9.00 το βράδυ της Τετάρτης σε αυτοκίνητο στη Λεμεσό, ιδιοκτησία άνδρα ηλικίας 40 ετών, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο σε ανοικτό χώρο στάθμευσης, εξωτερικά της κατοικίας του ιδιοκτήτη, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατέσβησαν τη φωτιά, ωστόσο από το περιστατικό προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό του οχήματος.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν επίσης στη σκηνή για εξετάσεις, η οποία αποκλείστηκε ώστε να συνεχιστούν σήμερα το πρωί οι έρευνες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Αστυνομία, με στόχο τη διακρίβωση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.