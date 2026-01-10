Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Λεμεσός: Πήρε φωτιά αυτοκίνητο έξω από το σπίτι του ιδιοκτήτη - Διερευνά το ΤΑΕ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Φωτογραφία αρχείου

Το όχημα ήταν σταθμευμένο έξω από την κατοικία του 40χρονου ιδιοκτήτη - Συνεχίζονται σήμερα οι εξετάσεις για τα αίτια.

Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 9.00 το βράδυ της Τετάρτης σε αυτοκίνητο στη Λεμεσό, ιδιοκτησία άνδρα ηλικίας 40 ετών, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο σε ανοικτό χώρο στάθμευσης, εξωτερικά της κατοικίας του ιδιοκτήτη, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατέσβησαν τη φωτιά, ωστόσο από το περιστατικό προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό του οχήματος.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν επίσης στη σκηνή για εξετάσεις, η οποία αποκλείστηκε ώστε να συνεχιστούν σήμερα το πρωί οι έρευνες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Αστυνομία, με στόχο τη διακρίβωση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.

