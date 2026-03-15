Κακοκαιρία: Προβλήματα στο οδικό δίκτυο και δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Νεκρός 44χρονος και σε κρίσιμη κατάσταση 32χρονη σε εστιατόριο στην Πέτρα του Ρωμιού - Προσπαθούσαν να ζεσταθούν με κάρβουνα

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Σήμερα και περί ώρα 09:45, 59χρονος Ελληνοκύπριος, ιδιοκτήτης εστιατορείου στην περιοχή Πέτρα του Ρωμιού, ενημέρωσε την Αστυνομία ότι εντόπισε τον αλλοδαπό υπάλληλό του, 44 χρονών, και μία άγνωστη γυναίκα να είναι λιπόθυμοι σε υπόγειο χώρο του εστιατορίου, τον οποίο ο άτυχος 44χρονος χρησιμοποιούσε ως κατοικία.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν άμεσα αξιωματικός και μέλη του ΤΑΕ και του Αστυνομικού Σταθμού Κουκλιών, καθώς και ασθενοφόρο.

Διαπιστώθηκε ότι ο 44χρονος ήταν νεκρός, ενώ η αναφερόμενη γυναίκα, που εξακριβώθηκε αργότερα ότι πρόκειται για 32χρονη ομοεθνή του και εργάζεται ως οικιακή βοηθός σε χωριό της επαρχίας Πάφου, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και νοσηλεύεται στο Τμήμα Εντατικής Θεραπείας.

Εντός του δωματίου όπου εντοπίστηκαν τα δύο πρόσωπα, εντοπίστηκε ορθογώνιο μεταλλικό δοχείο με αναμμένα κάρβουνα, τα οποία προφανώς χρησιμοποίησαν για σκοπούς θέρμανσης, γεγονός που λόγω των αναθυμιάσεων προκάλεσε τον θάνατο του 44χρονου. 

Το ακριβές αίτιο θανάτου θα εξακριβωθεί μετά τη νενομισμένη νεκροτομή.

